Ez nem normális! 1 millió 200 ezret fizethet egy szabályt szegő motoros – videó

Rekordszámú és rekordértékű bírságot kapott egy sofőr Erdélyben. Már megszámolni is nehéz volt a rendőröknek, hány szabályt szegett meg a motoros.
Tucatnál is több közlekedési szabálysértést követett el egy motoros nagyon rövid idő alatt Romániában – írta meg a Maszol.ro. Egymás után szegte meg a szabályokat, amiért meg is kapta a büntetését. 

motoros (illusztráció)
Motoros (illusztráció) Fotó: Djordje Petrovic/Pexels.com

A rendőrök 13 szabálysértést számoltak össze, amelyben tiltott helyen előzés, gyorshajtás és egyebek is szerepeltek.

Ezt rekordnak nevezhetnénk, azonban, amennyire mi tudjuk, egy rekorddal dicsekedni szoktak. Ebben az esetben ilyesmiről szó sincs” 

– olvasható a Román Rendőrség Facebook-oldalán.  

Elbúcsúzhat a kétkerekűjétől a motoros egy időre 

A szabályszegőnek most 16 ezer lej bírságot kell megfizetnie, 

ami átszámítva több mint 1 millió 200 ezer forintot.

Emellett két évig motorra sem ülhet, mivel 780 napra bevonták a motoros jogosítványát.

Az M0-s autóúton kerekezett egy idős férfi, amiről egy rendőrautó fedélzeti kamerája felvételt készített. A leállósávban bicikliző nyugdíjas mellett elszáguldottak az autók és kamionok.

 

