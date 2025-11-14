Zavarták a motorosok, bottal indult ellenük a zalai férfi

Az 50 éves, zalaegerszegi férfi 2025. július 13-án éjszaka otthon tartózkodott, és aludni szeretett volna. Álmát azonban több alkalommal megzavarták a közelben, hangos motorhanggal közlekedő motorosok. Ettől olyan haragra gerjedt, hogy magához vett egy husángot és lement a társasház elé az utcára – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség a Zaol.hu hírportált.

Zavarták a motorosok, husánggal akart rendet tenni

Fotó: Illusztráció, MI által generált kép

Jánky Judit, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője elmondta:

Látva, hogy három segédmotoros kerékpár közeledik a belváros felől a Rákóczi úton, kezében egy botot tartva gyors léptekkel járművek elé lépett az úttestre. A záróvonalon állva a bottal több alkalommal az érkező motorosok felé csapott. Az első segédmotor-kerékpáros a hadonászó férfit jobbról kikerülte; a mögötte érkező pedig ezt követően balra kormányozta motorját és balról kerülte ki a férfit, harmadik társuk jobbra elkanyarodott a Vágóhíd utca irányába."

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfivel szemben közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat, mivel magatartása, fenyegető fellépése alkalmas volt arra, hogy a helyszínen a közúti közlekedésben részt vevők testi épségét veszélynek tegye ki.

