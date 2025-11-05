Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki a vonat elé vezette az autót Szentmártonkátán

orvos

Nagy a baj! Gyűlöletcunami robbant ki a magyar orvos halála után

51 perce
Olvasási idő: 19 perc
Hivatalos közlemény adott ki a Buzău Megyei Orvosi Kamara arról, hogy gyűlölethullámmal állnak szemben az orvosok a magyar származású dr. Ștefania Szabo orvosigazgató halála óta. Nagy a baj, jogvédelmet követelnek. Emellett sok egészségügyi dolgozó arra panaszkodik, hogy óriási terhelés alatt kell teljesíteniük, ami miatt könnyen a kimerültség határára kerülnek. Talán a doktornő is kimerült volt. Lehet, hogy aludni akart és baleset történt, de még az sem kizárható, hogy öngyilkosságot követett el.
Közzétett állásfoglalásában Buzău Megyei Orvosi Kamara elnöke megrendülten búcsúzott a kollégától, a Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórház orvosigazgatójától – írta a Maszol.ro. Ahogy mi is beszámoltunk róla, a 37 éves Dr. Ștefania Szabo vasárnap este ügyeletbe volt beosztva. Részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, aztán bement az orvosi szobába. Reggel megpróbálták elérni. Telefonon keresték a munkatársai, de mivel nem vette fel nekik, rányitottak. Amikor rátaláltak, már nem lehetett rajta segíteni, a doktornő meghalt. Az orvosi szervezet elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendkívüli haláleset miatt az eltelt egy hétben a romániai egészségügy a figyelem központjába került hazájában. Közleményében az áll, nagy a baj, segítségre szorulnak az orvosok.

dr. Ștefania Szabo halála óta óriási gyűlölethullámmal szembesültek a romániai orvosok, a kamarai elnök szerint nagy a baj
Dr. Ștefania Szabo halála óta óriási gyűlölethullámmal szembesültek a romániai orvosok, a kamarai elnök szerint nagy a baj
Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

„Eddig nem tettünk közzé semmit, mert hagytuk, hogy kissé leülepedjenek a dolgok” – írta Dr. Dragoș Porumb a Facebook-oldalán, hozzátéve: a tragédia „számos társadalmi problémát” felszínre hozott.

Úgy fogalmazott: „soha nem látott mértékű gyűlölet” zúdult az orvostársadalomra, pedig az orvosok mindennap óriási erőfeszítéseket tesznek meg azért, hogy életeket mentsenek. Kiemelte, hogy a rejtélyes körülmények között meghalt magyar orvos önkéntes missziókban is részt vett más szakorvosokkal, vagyis ingyen is segített a vidéken, nagy szegénységben élő pácienseken. 

Ennek ellenére az embereket inkább az érdekli, miért öltözik szépen, miért ápolt, és miért néz ki jól” 

– magyarázta.

Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset?

A romániai nyomozók igyekeznek minél előbb választ adni arra a kérdésre, mi történt, de nincs könnyű dolguk. Egyre érdekesebb információk látnak napvilágot az üggyel kapcsolatban.

A szép, fiatal doktornő holtteste mellett erős nyugtatók dobozait találták és egy üres fecskendő is ott volt, ezért toxikológiai vizsgálatot rendeltek el. 

A mintákat a bukaresti Országos Törvényszéki Orvostani Intézet szakértői elemzik – jelentette korábban az Observator riportere, Denisa Dicu. A boncoláshoz a családja egy független szakértő segítségét kérte.

Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt a szép, fiatal magyar származású orvossal?
Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt a szép, fiatal magyar származású orvossal?

Ahogy írtuk, kórházi altatószert, propofolt találtak a doktornő szervezetében. Azóta próbálnak rájönni a nyomozók arra, vajon gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt. A román sajtó szerint egy olyan érzéstelenítő ampulla került a halott orvoshoz, amelynek kiadását nem rögzítették a kórházi rendszerben. 

A szabálytalan gyógyszerkiadás azonnal felvetette a gondatlanság gyanúját, ezért indítottak a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomozást az ügyben.

Kihallgatásán a sürgősségi osztály egyik orvosa azt mondta, hogy Ștefania Szabo személyesen kérte tőle az érzéstelenítőt, ő pedig átadta, anélkül, hogy a kiadást rögzítették volna a kórház hivatalos gyógyszerkönyvében. A hatóságoknak így most azt is meg kell vizsgálniuk, szabályszegésről vagy súlyosabb szakmai mulasztásról van-e szó.

A kórház minden osztálya a hivatalos gyógyszer-nyilvántartás alapján kapja meg a készítményeket, és ezt kizárólag kijelölt orvosok végezhetik”

– mondta Sorin Pătrașcu, a Buzău Megyei Kórház igazgatója.

A nyomozáshoz közel álló források szerint két kórházi dolgozó is ellentmondásos vagy hiányos vallomást tett az ügyben – értesült a Știrile ProTV. Őket valamikor kihallgatják még egyszer. 

Eközben kiterjesztették a vizsgálatot: 

most már a kórház teljes gyógyszerkészletét, valamint az érzéstelenítők és erős nyugtatók kiadásának és felhasználásának rendszerét is átvilágítják.

A kórház vezetősége pedig belső ellenőrzést indított. 

Beszéltem a főgyógyszerésszel, és kértem, hogy adja ki az adott nap teljes gyógyszerforgalmát. Jelenleg nincs adat arra, hogy bármelyik osztályról szokatlan mennyiségű szer fogyott volna” 

– mondta Sorin Pătrașcu pénteken.

A Buzău megyei Orvosi Kamara elnöke is megszólalt már pár nappal ezelőtt a román közvéleményt felkavaró ügyben. 

Most ezer pecsét és engedély kell, és konkrét beteghez kell kötni a gyógyszert. Tíz éve még sokkal egyszerűbb volt, de ma már komoly korlátok vannak” 

– közölte Dragoș Porumb.

Kimerült volt és aludni akart? 

Szabo doktornő orvos kollégái és a kórház dolgozói a kimerítő munkaprogramra és a hosszú ügyeletekre panaszkodnak. Romániában az éjszakai orvosi ügyelet 14 órakor kezdődik és másnap reggel 8-kor ér véget.

A hatóságoknak nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a kiégés felismerésére, mert ez valós probléma, még ha nem is akarják elismerni” 

– idézte a Buzău megyei sürgősségi kórház egészségügyi dolgozóit tömörítő szakszervezet vezetőjének Graţiela Constantinnak a szavait a Maszol.ro. 

Elárulta, ő maga is mondta már az orvosigazgatónak, hogy menjen haza és pihenjen, mert látszott, hogy nagyon-nagyon fáradt, de a doktornő ezt elutasította azzal, hogy műtenie kell, nem pihenhet. 

A szakszervezeti vezető felhívta a figyelmet arra, hogy az orvosi ügyelet után még szabadnap sem jár.

Az ügyelet „kiegészül a munkanappal, mind az ügyelet előtt, mind utána. Figyelmeztetni szeretném a döntéshozókat: ez súlyos jelenség. Meg kell tanulnunk megvédeni magunkat, fogjuk fel, amikor kimerül a szervezetünk. Egyik kolléganőm például azt mondta, már attól felmegy a vérnyomása, ha belép a kórházba. Fel kell ismernünk a határainkat” – nyilatkozta, hozzátéve: 

Ha azt érezzük, hogy nem bírjuk tovább, el kell mennünk a munka-egészségügyi orvoshoz, és kimondani: nem bírom tovább. A fáradtság miatt már egymással sem értünk szót. Ez a pillanat lehetne a nulladik pont, ahonnan újrakezdjük, és megtanulunk együttérzőbbek lenni egymással. Mindenki számára sokkoló, ami történt."

„Nap mint nap óriási nyomás nehezedik rátok. Fáradtak vagytok, kimerültek, és további nyomás alatt dolgoztok a közösség, a rendszer részéről. Empátiát várnak tőletek, de ritkán kaptok megértést cserébe. Egyetlen hiba elég, hogy közellenségnek tekintsetek. Kitettség, feszültség, fáradtság – ez a mindennapi valóságotok” – mondta a kórházi megemlékezésen Sorin Pătraşcu kórházigazgató.

Elege lett mindenből?

Amíg a kórházban a készleteket vizsgálták, a nyomozók a doktornő autóját nézték át, mert feltételezték, hogy ott is találnak nyugtatókat és egyéb szereket. Voltak ugyanis olyanok, akik vallomásukban azt állították, 

hogy a doktornőt gyakran látták kanüllel a kezén, de úgy tudták, hogy vitaminokat adott be magának.

Cristian Paparău törvényszéki orvos Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a román orvosok körében ismert az „érzéstelenítőkkel való visszaélés jelensége”.

Vannak tanulmányok, amelyek az anesztetikumok (magyarul érzéstelenítőszerek) használatáról számolnak be az egészségügyi dolgozók körében, különösen az orvosok esetében. Ismerek olyan eseteket – Romániában is –, amikor valaki ilyen szerek miatt halt meg. Vannak, akik függővé válnak ezek hatásától, mások öngyilkossági célból használják őket nagy dózisban”

 – írta.

Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala
Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

Ștefania Szabo közeli barátja szerint a fiatal doktornő mindig igényes volt magára. Figyelt a külsejére és az egészségére, és semmilyen jelét nem mutatta annak, hogy gondjai lennének. Még mostanában sem, pedig nemrég vált el és a vagyonmegosztási eljárás közepén tartott.

Lehet, hogy hajra, körömre vagy bőrápolásra szedett kiegészítőket. Tudom, hogy nagyon szeretett volna pár kilót felszedni” 

– mondta Oana Gheorghiu, hozzátéve: kizárja, hogy öngyilkosságot követett volna el. 

Optimista, vidám, erős ember volt. Nehezen tudom elképzelni, hogy ne akarta volna megélni a következő napot” 

– fogalmazott barátja.

Kollégái többsége szerint is tehetséges, jó sebész volt, de nem mindenki rajongott érte.

Gyilkosság áldozata lett? Súlyos incidensről számolt be a halála előtt

A doktornő a halála előtt arról beszélt, hogy az egyik orvos műtét közben megtámadta őt

– írtuk korábbi cikkünkben. Az esetről a román Pro Tv is beszámolt.

Sajtóhírek szerint olyan sérüléseket okozott a doktornőnek a támadás, ami miatt sürgős ellátásra szorult. Az áldozat úgy mesélte el a történetet, hogy a támadás idejét és a támadó nevét is elárulta. Az ominózus eset 2020. március 6-án történt és meglett a következménye. A fiatal doktornő panaszt nyújtott be az egyik munkatársa, egy másik orvos ellen a kórház vezetőségének, vagyis a támadást hivatalosan is jelentették. Több tapasztaltabb orvos és rezidens is ott volt a műtőben velük, ők is elismerték, hogy megtörtént. 

Egy ideges pillanatban dr. Păun kivette az elektrokautert a betegből, és azzal megütött a bal kezemnél, vérző sebet okozva. A műtét közben dr. Păun engem és dr. Gaspart is többször megütött, csipesszel is a kezünkre csapott” 

– írta a doktornő a vezetőségnek. 

Vajon ennek a történetnek köze van a halálához? 

Nagy a baj, támadják az orvosaikat a románok

A megyei orvosi kamara elnöke a találgatás leállítását kérte. 

Hagyni kell, hogy a hatóságok végezzék a dolgukat, és ne bocsátkozzunk megalapozatlan feltételezésekbe. Több tényező együttes hatása vezetett a halálához, de amíg a vizsgálat le nem zárul, felelős kijelentést nem tehetünk.”

Emellett egy súlyos problémára, a jogi védelem teljes hiányára is rámutatott az orvosokat érő nyilvános támadásokkal és sértésekkel szemben.

Az állam, a kormány semmit sem tud tenni ebben az ügyben. Bárki bármit írhat, szidhat, rágalmazhat. Oda jutottunk, hogy segítségre van szükségünk a hatóságoktól, hogy helyreálljon a rend. Szükség van egy jogilag szabályozott munkakeretre, protokollokra, és egy valódi orvosi felelősségi (malpraxis-) törvényre”

– fogalmaz a kamara megyei elnöke.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

