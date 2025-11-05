Nagy a baj! Gyűlöletcunami robbant ki a magyar orvos halála után

Közzétett állásfoglalásában Buzău Megyei Orvosi Kamara elnöke megrendülten búcsúzott a kollégától, a Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórház orvosigazgatójától – írta a Maszol.ro. Ahogy mi is beszámoltunk róla, a 37 éves Dr. Ștefania Szabo vasárnap este ügyeletbe volt beosztva. Részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, aztán bement az orvosi szobába. Reggel megpróbálták elérni. Telefonon keresték a munkatársai, de mivel nem vette fel nekik, rányitottak. Amikor rátaláltak, már nem lehetett rajta segíteni, a doktornő meghalt. Az orvosi szervezet elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendkívüli haláleset miatt az eltelt egy hétben a romániai egészségügy a figyelem központjába került hazájában. Közleményében az áll, nagy a baj, segítségre szorulnak az orvosok.

Dr. Ștefania Szabo halála óta óriási gyűlölethullámmal szembesültek a romániai orvosok, a kamarai elnök szerint nagy a baj

Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

„Eddig nem tettünk közzé semmit, mert hagytuk, hogy kissé leülepedjenek a dolgok” – írta Dr. Dragoș Porumb a Facebook-oldalán, hozzátéve: a tragédia „számos társadalmi problémát” felszínre hozott.

Úgy fogalmazott: „soha nem látott mértékű gyűlölet” zúdult az orvostársadalomra, pedig az orvosok mindennap óriási erőfeszítéseket tesznek meg azért, hogy életeket mentsenek. Kiemelte, hogy a rejtélyes körülmények között meghalt magyar orvos önkéntes missziókban is részt vett más szakorvosokkal, vagyis ingyen is segített a vidéken, nagy szegénységben élő pácienseken.

Ennek ellenére az embereket inkább az érdekli, miért öltözik szépen, miért ápolt, és miért néz ki jól”

– magyarázta.

Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset?

A romániai nyomozók igyekeznek minél előbb választ adni arra a kérdésre, mi történt, de nincs könnyű dolguk. Egyre érdekesebb információk látnak napvilágot az üggyel kapcsolatban.

A szép, fiatal doktornő holtteste mellett erős nyugtatók dobozait találták és egy üres fecskendő is ott volt, ezért toxikológiai vizsgálatot rendeltek el.

A mintákat a bukaresti Országos Törvényszéki Orvostani Intézet szakértői elemzik – jelentette korábban az Observator riportere, Denisa Dicu. A boncoláshoz a családja egy független szakértő segítségét kérte.