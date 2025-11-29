Nagy a baj! Mindent elöntött a víz északon, menekülnek a családok - galériával

Az országon átvonuló mediterrán ciklonok miatt jelentős mennyiségű csapadék hullott Észak-Magyarországra a héten. A folyamatos esőzésnek köszönhetően a talaj telítődni kezdett, a folyók - például a Sajó és az Ipoly - vízszintje pedig gyorsan megemelkedett. Már szerdán több folyón is első-, másod- vagy akár harmadfokú árvízvédelmi készültség elrendelésére lehetett számítani. A Blikk írta meg, hogy nagy a baj.

Nagy a baj Ipolytarnócon, házakat öntött el a víz

Fotó: MTI/Komka Péter / MTI/Komka Péter

Az Ipoly kiöntött. Az ipolytarnóci polgármester elsőfokú készültséget rendelt el, amit pár órán belül másodfokra módosított, szerda reggel viszont már harmadfokú riasztás volt érvényben a településen. A döntést a folyamatos esőzés, a térség előrejelzései és a szlovák oldalon mért vízszintadatok is indokolták.

A polgármester tájékoztatása szerint a folyó ekkor már megközelítette a 2014-es árhullám csúcsát, amikor 420 centiméterig emelkedett a vízszint.

A legkritikusabb helyzet ezen a településen, Ipolytarnócon alakult ki, ahol tetőzés várható. Itt már vannak olyan házak, amelyeket homokzsákokkal sem lehet teljesen megvédeni. Több család otthonába is befolyt a víz. Ezek az épületek részben vagy teljesen lakhatatlanná váltak.

A súlyos árvízhelyzet miatt itt és más településeken is elrendelték a lakosság kitelepítését: egész családokat költöztettek biztonságos helyre.

Az árhullám miatt több közutat és hidat is lezártak a térségben. A védekezésben nemcsak a katasztrófavédelem és önkéntesek vesznek részt, hanem humanitárius szervezetek is: ők segítik a kitelepítettek ellátását, szállását és a homokzsákok biztosítását.

Bár a vízszint helyenként már tetőzött, a szakemberek továbbra is óvatosságra intenek: újabb csapadék esetén ismét megemelkedhet a folyók szintje, ezért egy percre sem hagyhatják abba a védekezést és a riasztás is érvényben marad mindenhol.

Nézze meg, milyen nagy a baj

A helyszínen készült képekből galériát készítettünk, amit a képre kattintva láthat: