Nagyon szenved a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának édesanyja

Három hónappal a tragédia után továbbra is tagadja, hogy megölte volna kéthetes kisfiát az a nő, aki a nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt ül a kalocsai börtönben. Amióta rácsok mögött van, mert letartóztatták, édesanyja igyekszik pénzzel és csomagokkal kedveskedni a 25 éves Viktóriának, ha már nem láthatja, mert megtiltották neki.

Emiatt szenved most a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának édesanyja

Fotó: Bors

Szeretnék a lányom mellett lenni, de nem kapok rá lehetőséget, hogy meglátogassam a börtönben. Nem elég, hogy a gyászommal meg kell birkóznom, még azt is kénytelen vagyok elviselni, hogy nem ölelhetem meg Viktóriát és nem nézhetek a szemébe. Tudom, hogy jó anya, hiszen a nagyobbik kisfiát is példásan nevelte"

– panaszkodott a Borsnak Olga, aki továbbra is kitart lánya ártatlansága mellett, és nagyon bízik benne, hogy meglátogathatja. Nem úgy, mint a kis Zalán édesapja, aki kezdetben még hitt a nőnek, de egy ideje már úgy gondolja, a nyomozóknak igaza lehet és még a gyűrűjét is a vízbe dobta. A Bors úgy tudja:

Viktória nem egyszemélyes zárkában ül és jól viselkedik.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság története

Mint arról az Origo.hu beszámolt, a rendőrségnek augusztus 20-án jelentették egy csecsemő eltűnését Nagydorogról. Ezt követően a nyomozók és a kutatómentők nagy erőkkel keresni kezdték a kicsit, akit végül még aznap délután holtan találták egy, a település határában levő kukoricaföld közelében. Az orvosszakértő hamar megállapította: a gyermek halálát idegenkezűség okozta, vagyis gyilkosság történt, így nyomozás indult. A rendőrség hamarosan az édesanyát, a 25 éves Viktóriát gyanúsította meg a cselekmény elkövetésével, miközben rengeteg bizonyítékot szereztek be: tanúkat hallgattak ki, elektronikus eszközöket foglaltak le, köztéri kamerafelvételeket néztek át. A rendőrség egyelőre azt sem zárta ki, hogy más is közreműködött a gyilkosságban.



