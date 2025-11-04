Számlagyáros bűnszervezetre csapott le a NAV – videóval

A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói 22 helyszínen hajtottak végre összehangolt akciót, parkolópályára állítva ezzel a gépjármű-kereskedelem álcája alatt működő számlagyárat. A bűnszervezet tagjai szervizhálózat helyett gondosan felépített, "bukó cégekből" és "köztes cégekből" álló láncot működtettek, amivel összesen 2,7 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek – írta meg a NAV.

Számos luxus autót foglalt le a NAV, mikor lecsapott a számlagyárosokra Fotó: NAV

Nagy fogást könyvelhet el a NAV

A számlagyárban érintett gazdasági társaságok fő célja az volt, hogy legális gépjármű-kereskedelmi tevékenységük mellett valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak vevőiknek. Ezzel jogtalanul teremtették meg partnereik számára az adólevonási jogot. A Pest vármegye területéről irányított szervezet vezetője felügyelte a cégek pénzügyeit és a számlázási folyamatokat.

Lecsapott a NAV a számlagyárra

Fotó: NAV

A szervezet vezetőjét és egy tagját a NAV MERKUR bevetési egysége fogta el. A műveletet a pénzügyőrök, revizorok, informatikus szakemberek, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyák segítették.

Az akció során összesen hat, 659 millió forintra becsült ingatlant, 50 millió forint értékű járművet és 20 millió forint készpénzt foglaltak le. A bűnszervezet felszámolásán a NAV több mint 100 bűnügyi és bevetési állományú pénzügyőre dolgozott.

Összesen nyolc főt hallgattak ki gyanúsítottként különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt. A szervezet vezetőjét a bíróság letartóztatta.

Az elkövetők bűnösségük beismerése esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Az elkövetők bűnösségük beismerése esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.