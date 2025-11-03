Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Akkora gyomrost kaptak a brüsszeli vezetők, hogy csak fetrengenek

Sport

Szoboszlai nagy dicséretet kapott a Real Madrid elleni meccs előtt

doktornő

Nem fogja elhinni, mi derült ki a halott magyar orvossal kapcsolatban

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább tíz kórházi dolgozót már kihallgattak a magyar származású, romániai orvosigazgató rejtélyes halálának ügyében. Nem fogja elhinni, mi mindenről írt a romániai sajtó a gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult eljárással kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
doktornőSzabotoxikológiaiPropofolöngyilkosságbalesetholttestorvosgyilkossághalál

Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki a magyar származású orvosigazgató rejtélyes halálával kapcsolatban indult nyomozás során. Ștefania Szabo holttestére egy hete találtak rá a munkahelyén. Ahogy írtuk, vasárnap este még ügyelt a doktornő a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban, aztán részt vett egy esményen, a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, majd bement az orvosi szobába. Reggel telefonon keresték a kollégái, de nem fogadta a hívásaikat, ezért rányitottak. Halott volt már, amikor rátaláltak. Átkutatták a 37 éves sebész irodáját, kikérdezték a rokonai és már legalább 10 kollégáját is - tudta meg az Adevarul.ru hírportál. Nem fogja elhinni, mit mondott az egyikük.

Nem fogja elhinni, mi derült ki a halott magyar orvossal kapcsolatban
Nem fogja elhinni, mi derült ki a halott magyar orvossal kapcsolatban
Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

Nem fogja elhinni, mik derültek ki

A szép, fiatal doktornő holtteste mellett erős nyugtatók dobozai voltak, meg egy üres fecskendő, ami után toxikológiai vizsgálatot rendeltek el. A toxikológiai mintákat a bukaresti Országos Törvényszéki Orvostani Intézet szakértői elemzik – jelentette az Observator riportere, Denisa Dicu. A boncoláshoz a családja egy független szakértő segítségét kérte.

Ahogy írtuk, kórházi altatószert, propofolt találtak a szervezetében. Azóta próbálnak rájönni a román nyomozók arra, hogy vajon gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt. A román sajtó szerint egy olyan érzéstelenítő ampulla került a halott orvoshoz, amelynek kiadását nem rögzítették a kórházi rendszerben. 

A szabálytalan gyógyszerkiadás azonnal felvetette a gondatlanság gyanúját, ezért indítottak a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomozást az ügyben.

Kihallgatásán a sürgősségi osztály egyik orvosa azt mondta, hogy Ștefania Szabo személyesen kérte tőle az érzéstelenítőt, ő pedig átadta, anélkül, hogy a kiadást rögzítették volna a kórház hivatalos gyógyszerkönyvében. A hatóságok most azt vizsgálják, szabályszegésről vagy súlyosabb szakmai mulasztásról van-e szó.

A kórház minden osztálya a hivatalos gyógyszer-nyilvántartás alapján kapja meg a készítményeket, és ezt kizárólag kijelölt orvosok végezhetik”

– mondta Sorin Pătrașcu, a Buzău Megyei Kórház igazgatója.

A nyomozáshoz közel álló források szerint két kórházi dolgozó is ellentmondásos vagy hiányos vallomást tett az ügyben – értesült a Știrile ProTV. Őket újra ki fogják hallgatni. Ezután a hatóságok kiterjesztették a vizsgálatot: 

most már a kórház teljes gyógyszerkészletét, valamint az érzéstelenítők és erős nyugtatók kiadásának és felhasználásának rendszerét is átvilágítják.

Cristian Paparău törvényszéki orvos a Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a román orvosok körében ismert az "érzéstelenítőkkel való visszaélés jelensége".

Vannak tanulmányok, amelyek az anesztetikumok (magyarul érzéstelenítőszerek) használatáról számolnak be az egészségügyi dolgozók körében, különösen az orvosok esetében. Ismerek olyan eseteket – Romániában is –, amikor valaki ilyen szerek miatt halt meg. Vannak, akik függővé válnak ezek hatásától, mások öngyilkossági célból használják őket nagy dózisban”

 – írta.

Közben a kórház vezetősége belső ellenőrzést indított. 

Beszéltem a főgyógyszerésszel, és kértem, hogy adja ki az adott nap teljes gyógyszerforgalmát. Jelenleg nincs adat arra, hogy bármelyik osztályról szokatlan mennyiségű szer fogyott volna” 

– mondta Sorin Pătrașcu, a Buzău Megyei Kórház igazgatója pénteken.

A Buzău megyei Orvosi Kamara elnöke is megszólalt a román közvéleményt felkavaró ügyben. 

Most ezer pecsét és engedély kell, és konkrét beteghez kell kötni a gyógyszert. Tíz éve még sokkal egyszerűbb volt, de ma már komoly korlátok vannak” 

– közölte Dragoș Porumb.

Amíg a kórházban a készleteket vizsgálták, a nyomozók a doktornő autóját nézték át, mert azt feltételezték, hogy találnak ott is nyugtatókat és egyéb szereket. Voltak ugyanis olyanok, akik azt mondták a nyomozóknak, 

hogy a halott doktornőt gyakran látták kanüllel a kezén, de úgy tudták, hogy vitaminokat adott be magának.

Ștefania Szabo közeli barátja elmondta, a fiatal doktornő mindig igényes volt magára. Figyelt a külsejére és az egészségére is, emellett semmilyen jelét nem mutatta annak, hogy gondjai lennének. Még mostanában sem, pedig nemrég vált el és a vagyonmegosztási eljárás közepén volt.

Lehet, hogy hajra, körömre vagy bőrápolásra szedett kiegészítőket. Tudom, hogy nagyon szeretett volna pár kilót felszedni” 

– mondta Oana Gheorghiu, hozzátéve: kizárja, hogy öngyilkosságot követett volna el. 

Optimista, vidám, erős ember volt. Nehezen tudom elképzelni, hogy ne akarta volna megélni a következő napot” 

– fogalmazott barátja.

Komoly incidensről számolt be a halott orvos a nagy nyilvánosság előtt

Tegnapi cikkünkben arról írtunk, ami a Pro Tv oldalán olvasható. Eszerint 

a doktornő a halála előtt beszélt arról, hogy az egyik orvos műtét közben megtámadta őt. 

Olyan sérüléseket okozott neki, ami miatt sürgős ellátásra szorult. A doktornő úgy mesélte el a történetet, hogy a támadás idejét is elárulta és a támadó nevét is kimondta. Az ominózus eset 2020. március 6-án történt és meglett a következménye. A fiatal doktornő panaszt nyújtott be az egyik munkatársa, egy másik orvos ellen a kórház vezetőségének, vagyis a támadást hivatalosan is jelentették. Több tapasztaltabb orvos és rezidens is ott volt a műtőben velük, ők is elismerték, hogy megtörtént. 

Egy ideges pillanatban dr. Păun kivette az elektrokautert a betegből, és azzal megütött a bal kezemnél, vérző sebet okozva. A műtét közben dr. Păun engem és dr. Gaspart is többször megütött, csipesszel is a kezünkre csapott” 

– írta a doktornő a vezetőségnek. 

Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt?

A nyomozók még gyűjtögetik a bizonyítékokat, emellett átnézik a doktornő telefonját is. 

Arra próbálnak rájönni, hogy megölték, öngyilkos lett, vagy egy véletlen baleset áldozata Ștefania Szabo.

Bármi is a megoldás, a kérdésre hamarosan választ kell adniuk. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!