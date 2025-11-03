Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki a magyar származású orvosigazgató rejtélyes halálával kapcsolatban indult nyomozás során. Ștefania Szabo holttestére egy hete találtak rá a munkahelyén. Ahogy írtuk, vasárnap este még ügyelt a doktornő a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban, aztán részt vett egy esményen, a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, majd bement az orvosi szobába. Reggel telefonon keresték a kollégái, de nem fogadta a hívásaikat, ezért rányitottak. Halott volt már, amikor rátaláltak. Átkutatták a 37 éves sebész irodáját, kikérdezték a rokonai és már legalább 10 kollégáját is - tudta meg az Adevarul.ru hírportál. Nem fogja elhinni, mit mondott az egyikük.

Nem fogja elhinni, mi derült ki a halott magyar orvossal kapcsolatban

Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

A szép, fiatal doktornő holtteste mellett erős nyugtatók dobozai voltak, meg egy üres fecskendő, ami után toxikológiai vizsgálatot rendeltek el. A toxikológiai mintákat a bukaresti Országos Törvényszéki Orvostani Intézet szakértői elemzik – jelentette az Observator riportere, Denisa Dicu. A boncoláshoz a családja egy független szakértő segítségét kérte.

Ahogy írtuk, kórházi altatószert, propofolt találtak a szervezetében. Azóta próbálnak rájönni a román nyomozók arra, hogy vajon gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt. A román sajtó szerint egy olyan érzéstelenítő ampulla került a halott orvoshoz, amelynek kiadását nem rögzítették a kórházi rendszerben.

A szabálytalan gyógyszerkiadás azonnal felvetette a gondatlanság gyanúját, ezért indítottak a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomozást az ügyben.

Kihallgatásán a sürgősségi osztály egyik orvosa azt mondta, hogy Ștefania Szabo személyesen kérte tőle az érzéstelenítőt, ő pedig átadta, anélkül, hogy a kiadást rögzítették volna a kórház hivatalos gyógyszerkönyvében. A hatóságok most azt vizsgálják, szabályszegésről vagy súlyosabb szakmai mulasztásról van-e szó.

A kórház minden osztálya a hivatalos gyógyszer-nyilvántartás alapján kapja meg a készítményeket, és ezt kizárólag kijelölt orvosok végezhetik”

– mondta Sorin Pătrașcu, a Buzău Megyei Kórház igazgatója.