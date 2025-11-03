Nem fogja elhinni, mi derült ki a halott magyar orvossal kapcsolatban

Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki a magyar származású orvosigazgató rejtélyes halálával kapcsolatban indult nyomozás során. Ștefania Szabo holttestére egy hete találtak rá a munkahelyén. Ahogy írtuk, vasárnap este még ügyelt a doktornő a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban, aztán részt vett egy esményen, a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, majd bement az orvosi szobába. Reggel telefonon keresték a kollégái, de nem fogadta a hívásaikat, ezért rányitottak. Halott volt már, amikor rátaláltak. Átkutatták a 37 éves sebész irodáját, kikérdezték a rokonai és már legalább 10 kollégáját is - tudta meg az Adevarul.ru hírportál. Nem fogja elhinni, mit mondott az egyikük.
A szép, fiatal doktornő holtteste mellett erős nyugtatók dobozai voltak, meg egy üres fecskendő, ami után toxikológiai vizsgálatot rendeltek el. A toxikológiai mintákat a bukaresti Országos Törvényszéki Orvostani Intézet szakértői elemzik – jelentette az Observator riportere, Denisa Dicu. A boncoláshoz a családja egy független szakértő segítségét kérte.
Ahogy írtuk, kórházi altatószert, propofolt találtak a szervezetében. Azóta próbálnak rájönni a román nyomozók arra, hogy vajon gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt. A román sajtó szerint egy olyan érzéstelenítő ampulla került a halott orvoshoz, amelynek kiadását nem rögzítették a kórházi rendszerben.
A szabálytalan gyógyszerkiadás azonnal felvetette a gondatlanság gyanúját, ezért indítottak a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomozást az ügyben.
Kihallgatásán a sürgősségi osztály egyik orvosa azt mondta, hogy Ștefania Szabo személyesen kérte tőle az érzéstelenítőt, ő pedig átadta, anélkül, hogy a kiadást rögzítették volna a kórház hivatalos gyógyszerkönyvében. A hatóságok most azt vizsgálják, szabályszegésről vagy súlyosabb szakmai mulasztásról van-e szó.
A kórház minden osztálya a hivatalos gyógyszer-nyilvántartás alapján kapja meg a készítményeket, és ezt kizárólag kijelölt orvosok végezhetik”
– mondta Sorin Pătrașcu, a Buzău Megyei Kórház igazgatója.
A nyomozáshoz közel álló források szerint két kórházi dolgozó is ellentmondásos vagy hiányos vallomást tett az ügyben – értesült a Știrile ProTV. Őket újra ki fogják hallgatni. Ezután a hatóságok kiterjesztették a vizsgálatot:
most már a kórház teljes gyógyszerkészletét, valamint az érzéstelenítők és erős nyugtatók kiadásának és felhasználásának rendszerét is átvilágítják.
Cristian Paparău törvényszéki orvos a Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a román orvosok körében ismert az "érzéstelenítőkkel való visszaélés jelensége".
Vannak tanulmányok, amelyek az anesztetikumok (magyarul érzéstelenítőszerek) használatáról számolnak be az egészségügyi dolgozók körében, különösen az orvosok esetében. Ismerek olyan eseteket – Romániában is –, amikor valaki ilyen szerek miatt halt meg. Vannak, akik függővé válnak ezek hatásától, mások öngyilkossági célból használják őket nagy dózisban”
– írta.
Közben a kórház vezetősége belső ellenőrzést indított.
Beszéltem a főgyógyszerésszel, és kértem, hogy adja ki az adott nap teljes gyógyszerforgalmát. Jelenleg nincs adat arra, hogy bármelyik osztályról szokatlan mennyiségű szer fogyott volna”
– mondta Sorin Pătrașcu, a Buzău Megyei Kórház igazgatója pénteken.
A Buzău megyei Orvosi Kamara elnöke is megszólalt a román közvéleményt felkavaró ügyben.
Most ezer pecsét és engedély kell, és konkrét beteghez kell kötni a gyógyszert. Tíz éve még sokkal egyszerűbb volt, de ma már komoly korlátok vannak”
– közölte Dragoș Porumb.
Amíg a kórházban a készleteket vizsgálták, a nyomozók a doktornő autóját nézték át, mert azt feltételezték, hogy találnak ott is nyugtatókat és egyéb szereket. Voltak ugyanis olyanok, akik azt mondták a nyomozóknak,
hogy a halott doktornőt gyakran látták kanüllel a kezén, de úgy tudták, hogy vitaminokat adott be magának.
Ștefania Szabo közeli barátja elmondta, a fiatal doktornő mindig igényes volt magára. Figyelt a külsejére és az egészségére is, emellett semmilyen jelét nem mutatta annak, hogy gondjai lennének. Még mostanában sem, pedig nemrég vált el és a vagyonmegosztási eljárás közepén volt.
Lehet, hogy hajra, körömre vagy bőrápolásra szedett kiegészítőket. Tudom, hogy nagyon szeretett volna pár kilót felszedni”
– mondta Oana Gheorghiu, hozzátéve: kizárja, hogy öngyilkosságot követett volna el.
Optimista, vidám, erős ember volt. Nehezen tudom elképzelni, hogy ne akarta volna megélni a következő napot”
– fogalmazott barátja.
Komoly incidensről számolt be a halott orvos a nagy nyilvánosság előtt
Tegnapi cikkünkben arról írtunk, ami a Pro Tv oldalán olvasható. Eszerint
a doktornő a halála előtt beszélt arról, hogy az egyik orvos műtét közben megtámadta őt.
Olyan sérüléseket okozott neki, ami miatt sürgős ellátásra szorult. A doktornő úgy mesélte el a történetet, hogy a támadás idejét is elárulta és a támadó nevét is kimondta. Az ominózus eset 2020. március 6-án történt és meglett a következménye. A fiatal doktornő panaszt nyújtott be az egyik munkatársa, egy másik orvos ellen a kórház vezetőségének, vagyis a támadást hivatalosan is jelentették. Több tapasztaltabb orvos és rezidens is ott volt a műtőben velük, ők is elismerték, hogy megtörtént.
Egy ideges pillanatban dr. Păun kivette az elektrokautert a betegből, és azzal megütött a bal kezemnél, vérző sebet okozva. A műtét közben dr. Păun engem és dr. Gaspart is többször megütött, csipesszel is a kezünkre csapott”
– írta a doktornő a vezetőségnek.
Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt?
A nyomozók még gyűjtögetik a bizonyítékokat, emellett átnézik a doktornő telefonját is.
Arra próbálnak rájönni, hogy megölték, öngyilkos lett, vagy egy véletlen baleset áldozata Ștefania Szabo.
Bármi is a megoldás, a kérdésre hamarosan választ kell adniuk.
