Mint a filmeken: útonálló önbíráskodás az M7-esen

A Marcali Járási Ügyészség csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat két külföldi férfival szemben. Az idősebb vádlott 2025 januárját megelőzően a sértettől vásárolt egy gépkocsit, amelynek ki is fizette a vételárát, azonban sem az autót nem kapta meg, sem az átadott pénzösszeget nem kapta vissza. A történet ott vett éles fordulatot, amikor a két vádlott és egy ismeretlen társuk 2025 januárjában az M7-es autópálya melletti egyik benzinkút parkolójában véletlenül összetalálkozott az eladóval – írja a Sonline.hu.

Önbíráskodás útján érvényesítette tulajdonosi igényét a külföldi férfi

Fotó: illusztráció/MI által generált kép

Így történt az önbíráskodás

A sértett egy utasával az eladott járműben ült, amikor az átvert idősebb férfi az autójával elállta az útját azért, hogy a kocsival ne tudják elhagyni a helyszínt. Ezután a terhelt kiugrott az autóból, és előbb a menekülő utast vitte földre, majd ismeretlen társával a sértettet húzta ki a kocsiból. Végül az erőszakkal megszerzett járművet megtankolta és elhajtott vele. A fiatalabb vádlott mindezt végignézte, majd a társa után indult azzal az autóval, amivel eredetileg érkeztek.

Más is van az útonálló rovásán

Az idősebb férfinek közokirat-hamisítás miatt is felelnie kell, mivel 2025 januárjában Gyula térségében közúti ellenőrzésekor hamis külföldi vezetői engedélyt adott át a rendőröknek. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott.

