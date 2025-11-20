Magára gyújtotta a házat az elkeseredett férfi, csakhogy nem a sajátját

A 33 éves magyarbánhegyesi férfi korábban együtt élt a ház tulajdonosával, azonban 2021 tavaszán megromlott a kapcsolatuk, a tulajdonos pedig elköltözött. A férfi továbbra is a házban lakott, és később újabb kapcsolatot létesített. Azonban ez a viszony sem bizonyult hosszú életűnek, idén januárban az újabb élettársa is elhagyta. Ezért elhatározta, hogy öngyilkos lesz – írja a Beol.hu.

Elhatározta, hogy öngyilkos lesz, ezért magára gyújtotta a házat

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A faképnél hagyott férfi január 19-én este alaposan lerészegedett, majd leszerelte a tűzhelyhez csatlakoztatott PB gázpalackot, a palack zárócsapját kinyitotta és a gáz egy részét a konyhába kieresztette.

Nagy durranást tervezett az öngyilkosjelölt

Amikor úgy vélte, hogy a robbanáshoz elegendő mennyiségű gázt juttatott a helyiségbe, a palackot elzárta, majd rágyújtott egy cigarettára. Ennek következtében a felgyülemlett gáz belobbant, és tűz keletkezett. A lángok az ingatlan egészére kiterjedtek, a ház helyiségei, födémszerkezete és a benne lévő bútorok elégtek. Az épület olyan statikai, műszaki és esztétikai kárt szenvedett, hogy le kellett bontani. A férfi ezzel 2 millió 600 ezer forint kárt okozott a ház tulajdonosának.

Nem megy börtönbe a károkozó

A Battonyai Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás bűntette miatt emelt vádat a büntetlen előéletű férfival szemben, és közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

Gázrobbanás történt novemberben a Nógrád vármegyei Diósjenőn is. A helyzet itt is hasonló volt, csupán a szándék volt más. Az 50 négyzetméteres vályogház idős tulajdonosa úgy döntött, cigarettára gyújt gázpalack-csere közben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.