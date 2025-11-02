Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Megemlékezés

Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

Keleti temetőben

Ilyet még nem látott! Többen összeverekedtek a kaposvári temetőben mindenszentek napján - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább tíz embet látni azon felvételen, amelyet a kaposvári temetőben rögzítettek egy mobillal tegnap. Közülük többen összeverekedtek egymással, amiről videó is van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Keleti temetőbenmerényletkegyeletsértéssírfelvételgarázdaságrendőrségmindenszentekverekedésPrisztás József

A Sonline.hu vette észre azt a felvételt, amelyet a TikTok-ra töltöttek fel vasárnap. Az látszik rajta, hogy a kaposvári Keleti temetőben az egyik sírnál többen nagyon csúnyán összeverekedtek november 1-én, szombaton, Mindenszentek napján. 

Ilyet még nem látott! Többen összeverekedtek a kaposvári temetőben Mindenszentek napján - videó
Ilyet még nem látott! Többen összeverekedtek a kaposvári temetőben Mindenszentek napján - videó
Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A felvétel készítője kommentálja is az eseményt, amely hangos kiabálással kezdődött.

Veszekedés közben estek egymásnak a sírnál álldogálók. 

Vajon kik azok, akik összeverekedtek?

Elképzelhető, hogy ugyanannak a családnak a tagjai, de ez egyelőre csak találgatás. A helyi újságírók megkeresték a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a kérdéseikkel. A rendőrök azt ígérték, hogy hétfőn válaszolnak. Addig is kattintson ide, itt láthatja a felvételt!

Huszonkilenc évvel ezelőtt ennél sokkal súlyosabb bűncselekményről beszéltek az emberek halottak napján. 1996. november 1-én ölték meg az alvilágban is jól ismert vállalkozót, Prisztás Józsefet Óbudán. A Prisztás-gyilkosságot évekig nem tudták megoldani, aztán rájöttek, hogy mi, illetve ki állhat a merénylet hátterében. Idézze fel velünk a kilencvenes évek leszámolás-sorozata egyik első eseményének filmbe illő részleteit, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!