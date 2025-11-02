A Sonline.hu vette észre azt a felvételt, amelyet a TikTok-ra töltöttek fel vasárnap. Az látszik rajta, hogy a kaposvári Keleti temetőben az egyik sírnál többen nagyon csúnyán összeverekedtek november 1-én, szombaton, Mindenszentek napján.

Ilyet még nem látott! Többen összeverekedtek a kaposvári temetőben Mindenszentek napján - videó

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A felvétel készítője kommentálja is az eseményt, amely hangos kiabálással kezdődött.

Veszekedés közben estek egymásnak a sírnál álldogálók.

Vajon kik azok, akik összeverekedtek?

Elképzelhető, hogy ugyanannak a családnak a tagjai, de ez egyelőre csak találgatás. A helyi újságírók megkeresték a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a kérdéseikkel. A rendőrök azt ígérték, hogy hétfőn válaszolnak. Addig is kattintson ide, itt láthatja a felvételt!

