Pánik és gázszivárgás az óvodában, a szülők kétségbeesve léptek közbe

Az óvoda hétköznapjai általában tele vannak zsivajjal, rajzokkal és egy kis délutáni szunyókálással, de gázszivárgással már jóval ritkábban. A debreceni Százszorszép Óvoda dolgozói azonban épp egy ilyen nem mindennapi helyzettel szembesültek, amikor november 14-én délután a központi gázelosztónál hirtelen meghibásodást észleltek - írta a Haon.hu.

Teljesen felborult az óvoda napirendje

Fotó: Pixabay.com

A szolgáltató a biztonság kedvéért azonnal lekapcsolta az óvodát a gázról, így fűtés nélkül maradt az intézmény. A vezetőség sem tétlenkedett, perceken belül tájékoztatták az önkormányzatot, majd elindították a szülőknek szóló riasztást is. Senki nem szereti, ha ilyesmi történik, de az óvodában gyorsan egyértelművé vált, hogy a gyerekek biztonsága mindenek előtt áll.

Fűtés nélkül maradt az óvoda

Az óvoda igazgatója e-mailben kérte a szülőket, hogy aki tudja, a következő napokban, vagy amíg a szakemberek el nem hárítják a hibát, tartsa otthon csemetéjét. A legtöbb család próbál alkalmazkodni, de azért akadnak, akiknek szükségük van óvodai felügyeletre.

Az önkormányzat azonban erre is felkészült és minden gyerek számára biztosítanak megoldást.

Attól függően, hány gyermek igényli az elhelyezést, akár a Százszorszép Óvodában alternatív fűtést is beüzemelnek, vagy a környékbeli óvodákba irányítják át a kicsiket, ahol meleg és biztonságos környezet várja őket. Az étkezést igénylők sem maradnak hoppon, nekik továbbra is lehetőségük van elvinni az óvodai ebédet, hogy legalább a megszokott menü ne változzon meg drasztikusan ebben a rendkívüli helyzetben.

