Új információk az óvodaudvarra késsel behatoló férfiről

Amint arról az Origo is beszámolt, november 7-én, pénteken délben egy késsel felfegyverkezett férfi bemászott egy XV. kerületi óvoda udvarára, majd ott leült. A riasztást követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át. Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben. Ezzel párhuzamosan a TEK tárgyalója folyamatosan szóval tartotta a férfit, aki végül megadta magát, és letette a nála lévő kést. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek.

A rendőrök elől menekült az óvoda udvarára a késsel felfegyverkezett férfi Fotó: TEK

A Police.hu most arról ír, hogy a késes behatoló a rendőrök elől menekült, mivel körözés alatt állt, az óvoda közelében parkoló autójában pedig kábítószert, bontott és üres alkoholos üvegeket, szamurájkardot és még egy kést találtak.

Kiderült, hogy miért menekült az óvoda udvarára

A rendőrök azért adtak ki ellene elfogatóparancsot, mert a gyanú szerint október 3-án a főváros XX. kerületében társaival, egy teleszkópos vasrúddal (viperával) bántalmazott valakit. Miután a TEK munkatársai november 7-én az óvoda udvarán elfogták, átvizsgálták az intézmény közelében álló gépkocsiját. Az autóban, – amelyből a rendőröket meglátva kiugrott, és menekülni kezdett – egy üres whiskys- és egy megbontott vodkásüveget, körülbelül 100 gramm kábítószergyanús anyagot, valamint egy szamurájkardot és egy másik kést is találtak.

A 41 éves B. Gábort előállították, majd a BRFK XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságán – a korábbi bűncselekmény miatt – súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki. A november 7-én, az óvodában történtek ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást.