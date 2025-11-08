Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

óvoda

Új információk az óvodaudvarra késsel behatoló férfiről

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiderült, hogy körözés alatt állt, a kocsijában pedig drogot és fegyvert is találtak. A 41 éves férfi a rendőrök elől menekülve, késsel a kezében mászott be egy XV. kerületi óvoda udvarára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
óvodaviperaTerrorelhárítás Központvodkásüvegkéses ámokfutódroggyanús anyagBRFKóvoda udvar

Amint arról az Origo is beszámolt, november 7-én, pénteken délben egy késsel felfegyverkezett férfi bemászott egy XV. kerületi óvoda udvarára, majd ott leült. A riasztást követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át. Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben. Ezzel párhuzamosan a TEK tárgyalója folyamatosan szóval tartotta a férfit, aki végül megadta magát, és letette a nála lévő kést. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek.

A rendőrök elől menekült az óvoda udvarára a késsel felfegyverkezett férfi
A rendőrök elől menekült az óvoda udvarára a késsel felfegyverkezett férfi Fotó: TEK

A Police.hu most arról ír, hogy a késes behatoló a rendőrök elől menekült, mivel körözés alatt állt, az óvoda közelében parkoló autójában pedig kábítószert, bontott és üres alkoholos üvegeket, szamurájkardot és még egy kést találtak.

Kiderült, hogy miért menekült az óvoda udvarára

A rendőrök azért adtak ki ellene elfogatóparancsot, mert a gyanú szerint október 3-án a főváros XX. kerületében társaival, egy teleszkópos vasrúddal (viperával) bántalmazott valakit. Miután a TEK munkatársai november 7-én az óvoda udvarán elfogták, átvizsgálták az intézmény közelében álló gépkocsiját. Az autóban, – amelyből a rendőröket meglátva kiugrott, és menekülni kezdett – egy üres whiskys- és egy megbontott vodkásüveget, körülbelül 100 gramm kábítószergyanús anyagot, valamint egy szamurájkardot és egy másik kést is találtak.

A 41 éves B. Gábort előállították, majd a BRFK XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságán – a korábbi bűncselekmény miatt – súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki. A november 7-én, az óvodában történtek ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!