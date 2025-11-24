Hírlevél

Abban a házban halt tűzhalált az özvegy, ahol néhány hete a férje szenvedett halálos áramütést

Háztűzhöz riasztották a tűzoltókat Sárvárra hétfő délután. Három hete halálos áramütés ért egy férfit annál az épületnél, ahol most az özvegy holttestét találták meg.
Tűz ütött ki a Vas vármegyei Sárváron hétfő délután abban a könnyűszerkezetes épületben, ahol három hete halálos áramütés ért egy férfit. A Zaol.hu arról ír, hogy most az özvegy holttestét találták meg ugyanott

Egy hónapon belül meghalt itt a férj és a gyászoló özvegy is
Az elátkozott ház Sárvár-Hegyközségben. Egy hónapon belül meghalt itt a férj és a gyászoló özvegy is Fotó: 112press.hu

A megdöbbentő tragédiáról a 112press.hu is beszámolt, információik szerint egy közelben fát aprító férfi észlelte a tüzet, aki a ház irányából egy tompa detonációt és üvegcsörömpölést is hallott. 

Nem élte túl a tüzet az özvegy

A kiérkező tűzoltók a szobában bukkantak rá a középkorú nőre, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. Úgy tudni, hogy a kályha mellett tárolt tárgyak, lomok kaptak lángra, a tűzoltók egy gázpalackot is kivittek az épületből. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Az Origo is megírta, hogy két ember és egy macska veszett oda a kecskeméti háztűzben, amikor teljes terjedelmében égett a közmű nélküli vályogház. 

