Nem bírta a várakozást a palackvisszaváltónál, lekevert egyet a nyírségi férfinek

Egy ember szeptemberben egy nyíregyházi bevásárlóközpont palackvisszaváltó automatájába tette be a flakonjait, amikor egy férfi szó nélkül odalépett hozzá és megütötte - írta meg a Szon.hu.

Palackvisszaváltó automatánál esett neki a türelmetlen férfi a sértettnek, ököllel ütötte az arcát, a fejét

Illusztráció: Molnár Péter / Hajdú-Bihari Napló

Elfogyott a türelme a palackvisszaváltónál

A vádirat szerint a férfi nem bírta kivárni a sorát, ami miatt többször is eljárt a keze. Behúzott egyet áldozata arcába, amitől az földre zuhant.

A támadó folytatta, amit elkezdett: tovább ütötte a fejét és mellkasát.

A megvert ember 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülésekkel ugyan megúszta a támadást, de a férfi olyan kitartóan és akkora erővel ütötte, hogy csak azért nem sérült meg ennél komolyabban, mert valamennyire azért sikerült védekeznie. Az ügyészek súlyos testi sértés kísérlete miatt felfüggesztett szabadságvesztést, pártfogói felügyeletet és távoltartás elrendelését javasolták a bíróságnak a férfi számára.

