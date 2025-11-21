Hírlevél

nyíregyházi

Nem bírta a várakozást a palackvisszaváltónál, lekevert egyet a nyírségi férfinek

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
Jól elvertek egy férfit Nyíregyházán. Egy türelmetlen ember állt mögötte a palackvisszaváltónál.
nyíregyházimegütöttetámadásmegvertepalackvisszaváltónyírségivárakozássúlyos testi sértés kísérleteökölkönnyű sérülés

Egy ember szeptemberben egy nyíregyházi bevásárlóközpont palackvisszaváltó automatájába tette be a flakonjait, amikor egy férfi szó nélkül odalépett hozzá és megütötte - írta meg a Szon.hu. 

Palackvisszaváltó előtt durvult el a helyzet, rosszabb vége is lehetett volna a támadásnak.
Palackvisszaváltó automatánál esett neki a türelmetlen férfi a sértettnek, ököllel ütötte az arcát, a fejét
Illusztráció: Molnár Péter / Hajdú-Bihari Napló

Elfogyott a türelme a palackvisszaváltónál

A vádirat szerint a férfi nem bírta kivárni a sorát, ami miatt többször is eljárt a keze. Behúzott egyet áldozata arcába, amitől az földre zuhant. 

A támadó folytatta, amit elkezdett: tovább ütötte a fejét és mellkasát.

A megvert ember 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülésekkel ugyan megúszta a támadást, de a férfi olyan kitartóan és akkora erővel ütötte, hogy csak azért nem sérült meg ennél komolyabban, mert valamennyire azért sikerült védekeznie. Az ügyészek súlyos testi sértés kísérlete miatt felfüggesztett szabadságvesztést, pártfogói felügyeletet és távoltartás elrendelését javasolták a bíróságnak a férfi számára.

