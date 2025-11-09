Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

gyermekpornográfia

Meztelen fotókat kért egy 9 éves kislánytól a magyar pedofil

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Cseten akarta levadászni kiszemelt kis áldozatát egy 34 éves, Pest vármegyében élő férfi. Előbb csak olyan képeket kért a kislánytól, amelyeken van rajta ruha, de aztán kimutatta a foga fehérjét a pedofil.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyermekpornográfiaédesanyakrízishelyzettámadásmeztelen fotóÁldozatsegítő Központbankislányonline térpedofiltelefonszám

Egy 34 éves férfi júliusban kezdett el írogatni egy gyereknek az egyik közösségi oldalon. Többször arra kérte, hogy fotózza le magát különböző ruhákban, és küldje át neki a fotókat. Ekkor a 9 éves kislány még megtette, amit a pedofil kért, aztán meggondolta magát.

pedofil (illusztráció)
Pedofil (illusztráció)
Fotó: Sora Shimazaki/Pexels.com

Mivel a férfi rájött, hogy többet így nem érhet el, készített egy másik profilt. 

Ebben nőnek adta ki magát,

és azzal kereste meg a kislányt, hogy elmondja, ki írt neki, ha megkapja a meztelen képeket. A kislány belement. Azokat a fotóit is elküldte a férfinek, amelyeken nem volt rajta ruha a rendőrség tájékoztatása szerint.

Több áldozata is volt a Pest vármegyei pedofilnak

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi több 10 és 14 év közötti kislánytól is kért képeket, és szexuális tartalmú üzeneteket is küldött nekik. Emellett több olyan online csoportba is belépett, amelyekben kislányok voltak a tagok. A rendőrök a nyomába eredtek. 

Ekkor derült ki, hogy nincs hivatalosan bejelentett lakcíme, úgyhogy elfogatóparancsot adtak ki ellene. 

November 4-én, kedden sikerült elfogniuk. A pedofilt bevitték a kapitányságra, és gyermekpornográfia gyanújával kihallgatták, emellett lefoglalták a mobilját. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

Egy 10 éves kislány súlyosan megsérült, amikor az édesanyjával együtt egy autós elgázolta a zebrán Szolnokon. Részletekért kattintson az Origo.hu cikkére.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!