Meztelen fotókat kért egy 9 éves kislánytól a magyar pedofil

Egy 34 éves férfi júliusban kezdett el írogatni egy gyereknek az egyik közösségi oldalon. Többször arra kérte, hogy fotózza le magát különböző ruhákban, és küldje át neki a fotókat. Ekkor a 9 éves kislány még megtette, amit a pedofil kért, aztán meggondolta magát.

Pedofil (illusztráció)

Fotó: Sora Shimazaki/Pexels.com

Mivel a férfi rájött, hogy többet így nem érhet el, készített egy másik profilt.

Ebben nőnek adta ki magát,

és azzal kereste meg a kislányt, hogy elmondja, ki írt neki, ha megkapja a meztelen képeket. A kislány belement. Azokat a fotóit is elküldte a férfinek, amelyeken nem volt rajta ruha a rendőrség tájékoztatása szerint.

Több áldozata is volt a Pest vármegyei pedofilnak

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi több 10 és 14 év közötti kislánytól is kért képeket, és szexuális tartalmú üzeneteket is küldött nekik. Emellett több olyan online csoportba is belépett, amelyekben kislányok voltak a tagok. A rendőrök a nyomába eredtek.

Ekkor derült ki, hogy nincs hivatalosan bejelentett lakcíme, úgyhogy elfogatóparancsot adtak ki ellene.

November 4-én, kedden sikerült elfogniuk. A pedofilt bevitték a kapitányságra, és gyermekpornográfia gyanújával kihallgatták, emellett lefoglalták a mobilját. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

Egy 10 éves kislány súlyosan megsérült, amikor az édesanyjával együtt egy autós elgázolta a zebrán Szolnokon. Részletekért kattintson az Origo.hu cikkére.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.