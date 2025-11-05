Újabb fordulat a gyomorforgató pedofil ügyben, döntött a bíróság

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta egy súlyosan szeméremsértő felvételeket megszerző apa büntetésének súlyosbítását. A férfi hatéves kislányáról készített pornográf felvételeket, valamint 12 éven aluli gyermekeket vett rá hasonló jellegű tartalmak készítésére, hogy kiélje pedofil vágyait – írta meg a Kisalföld.hu

A pedofil apa a láthatósokon készített felvételeket a hat éves kislányáról a jogerős ítélet szerint

Fotó: Pixabay.com ( illusztráció)

Volt rá példa, hogy szexuális cselekményt végzett az alvó kislány mellett, amelyet rögzített mobiltelefonjával. Több személy számára is elküldte a gyermekpornográf felvételeket, továbbá tizenkettedik életévüket be nem töltött lányokkal ismerkedett össze, megszerezte bizalmukat, és rávette őket, hogy készítsenek pornográf felvételeket magukról, és küldjék el neki.

A pedofil apát utolérte a törvény keze

13 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Székesfehérvári Törvényszék az apát szexuális erőszak bűntette és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárta és megszüntette a szülő felügyeleti jogát. Az ügyész súlyosításért, a vádlott védőügyvédjével részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.

Végül az ügyész álláspontjával egyetértett a Győri Ítélőtábla. Az indoklás szerint az apa nem kizárólag a jogi kötelességet szegte meg, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is, ezért 15 éve emelték fel büntetését.