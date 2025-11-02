Mindent odaadott, hogy megmentse a kisfiát

Feljelentést tett a rendőrségen az a 34 éves nő, akinek az otthonában hívatlanul megjelent két férfi pénzt követelve október 29-én – számolt be róla a Baon.hu.

A kunszentmiklósi anya minden pénzét átadta, hogy megvédje kisfiát.

Minden pénzét átadta kisfiáért

A két férfit nem izgatta a zárt kapu. Átmásztak a kerítésen, majd az udvarban ütni, rúgni kezdték az ajtót, amit sikeresen fel is téptek. A hívatlan vendégek beálltak az ajtóba, amivel elzárták a kijáratot és pénzt követeltek az otthon lévő nőtől. Az egyik támadó meglökte a családanyát. Hogy nem lett nagyobb baj, az annak köszönhető, hogy a nő kisfia keservesen felsírt. A nő hallotta, hogy a gyermeke megijedt, az anyai ösztönök hatására inkább odaadta pénztárcája tartalmát a betörőknek.

A két férfi 54 000 forintot kapott, ami után mindenkettő elmenekült.

A kunszentmiklósi rendőrség gyorsan reagált. Még aznap este elfogták a 30 és 31 éves gyanúsítottakat. Mindkettőjüket rablás és magánlaksértés gyanújával vették őrizetbe, és kezdeményezték letartóztatásukat.

