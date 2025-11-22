Kézre került a börtön elől menekülő pénzmosó – nem vitte túlzásba a rejtőzködést

Egy éven át menekült a hatóságok elől a pénzmosás miatt négy év börtönbüntetésre ítélt férfi. A szökevény ellen a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot.

Egy év rejtőzködés után megkezdi a pénzmosás miatt kiszabott négyéves börtönbüntetését

Fotó:Police.hu

A BRFK fejvadász nyomozói részletes adatgyűjtést és elemzést végeztek, így sikerült beazonosítaniuk a férfi tartózkodási helyét. A 49 éves L. Attila a főváros XVI. kerületében, egy bérelt házban rejtőzött – írta meg a Borsonline.hu. Az egy éve bujkáló bűnözőre november 19-én a rendőrök akkor csaptak le, amikor éppen hazaért. Bár először nem akart kiszállni az autójából, végül engedelmeskedett az egyenruhások felszólításának.

Már a rácsok mögött a pénzmosás elkövetője

A férfit előállították, majd átkísérték a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol megkezdte letöltendő szabadságvesztését.

