Játszótéren rejtette el a tolvaj a lopott pénzt, a homokozóból kellett kiásni a bankjegyeket

Egy takarítónő lopta meg kolleganőjét Hajdúszoboszlón február 20-án. Eltulajdonította az áldozat pénztárcáját, amiben több tízezer forint, és iratok voltak. A nő hamar rájött, hogy valószínűleg bűncselekmény áldozata lett, ezért haladéktalanul értesítette a rendőrséget. Az ügyben nemrég vádat emelt a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség – írta meg a Haon.hu.

A vádlott 23 ezer forint készpénzt, köziratokat, és egyéb igazolványokat tulajdonított el

Kép forrása: Pixabay ( illusztráció)

Amikor kora délután a sértett megérkezett a munkahelyére, a női mosdó felé vette az irányt, ahol táskáját egy szék alá helyezte. Miután távozott a helyszínről, a tolvaj belenyúlt a táskájába, és kilopta a pénztárcáját, majd egy közeli park felé indult.

A készpénz a játszótér homokozójában lett elrejtve

A pénztárcától egyből megszabadult, az iratokkal együtt bedobta egy környékbeli kukába. Miután az áldozat észlelte pénztárcája hiányát, értesítette a hatóságokat. A hajdúszoboszlói rendőrök hamar megérkeztek a helyszínre, a tolvajt kikérdezték és hamar meglett a kukába dobott pénztárca is.

A vádlott nem árulta el, hol rejtette el a pénzt ám később visszatért a játszótérre, ahol kiásta a lopott bankjegyeket a homokból, és elköltötte. Így nem térült meg a sértettnek a kár nagyobb része. A bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség szabálysértési értékre, több közokirat egyidejű elvételével elkövetett lopás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a Hajdúszoboszlói Járásbíróságra. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a járásbíróság a tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján közérdekű munka büntetést szabjon ki a vádlottal szemben.

