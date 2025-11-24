Hallott már ilyet? Felrobbant a pénzváltó automata, egy ember megsérült

Kisebb detonáció rázta meg Kalocsán, a Szent István király úton működő valutaváltó melletti pénzváltó automata környezetét hétfőn kora délután. A robbanás következtében az üzlet utcafronti üvegportálja kitört, az üvegszilánkok pedig könnyebb sérüléseket okoztak az automatát karbantartó férfinek – adott hírt a nem mindennapi esetről a Baon.hu.

Robbanás törte be a kalocsai pénzváltó üvegportálját

Fotó: Beküldött fotó/Baon.hu

A Bács-Kiskun vármegyei hírportál úgy értesült, hogy a robbanás akkor történt, amikor a pénzváltó automata ürítését és feltöltését végző szakember – a karbantartás részeként – egy speciális gázspray-t használt. Valószínűleg az automata belsejében lévő elektromos fűtőtest szikrája gyújtotta be a zárt térben felgyülemlett gázt, ez eredményezte a balesetet.

Megsérült a a pénzváltó automata karbantartója

A detonáció következtében az utcafronti üvegportál kitört, a szerte-szét repülő üvegszilánkok pedig könnyebb sérüléseket okoztak a karbantartást végző férfinek. A pénzváltóban dolgozó hölgynek azonban az ijedtségen kívül más baja nem esett.

Anyagi kár is keletkezett

Az üvegszilánkok az ott tevékenykedő férfi közelben parkoló szolgálati járművében is kisebb károkat okoztak, de más járművek nem sérültek meg a környéken. A kitört üvegportált ideiglenesen OSB-lappal fedték le, a megrongálódott automata pótlásáról pedig már intézkedtek.

