Szörnyű porrobbanás történt az ajkai erőműben, egy ember súlyosan megégett

Eddig tisztázatlan okok miatt üzemi baleset történt szombaton délután az ajkai erőműben. A porrobbanásban egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett, de többen is egészségügyi ellátásra szorultak.

Talán mégsem porrobbanás történt az ajkai erőműben, bár az első hírek erről szóltak

Fotó: Ajkamentők Facebook

Az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása alapján a Veol.hu írta meg, hogy a baleset helyszínére esetkocsival kivonuló mentők extrém körülmények között találták a sérültet: egy 6 négyzetméteres tetőn feküdt súlyos állapotban, mintegy 8 méter magasan. A súlyos égési sérüléseket szenvedett férfit csak egy másik épületből lehetett megközelíteni, ezért az ajkai mentők csak korlátozott ellátást tudtak biztosítani, és azonnali létrás műszaki mentést kértek. Közben még két másik, könnyeb sérültről kaptak jelezést, őket a kiérkező tüskevári mentők vették kezelésbe.

Hárman sérültek a porrobanásban

A súlyos sérültet a kimentés, a rögzítés, a fájdalomcsillapítás és a stabilizálás után az ajkai kórház helikopterleszállójához szállították, ahol a helikopter személyzetével intubálták, majd a győri kórház égési osztályára repültek vele. A két könnyebb sérültet az ajkai kórházban látták el.

Az Ajkamentők Facebook-oldal bejegyzésében ezt írták:

Köszönjük az erőmű dolgózóinak, az ajkai rendőröknek és tűzoltóknak, a veszprémi és a tüskevári mentőegységeknek és a budaörsi mentőhelikopternek, valamint a veszprémi irányítócsoportnak a segítségét, példás összefogás történt a sikeres mentés érdekében!"

Nem is porrobbanás okozott súlyos sérülést?

A legfrissebb, de még meg nem erősített információk szerint az ajkai erőműben mégsem porrobbanás történt, hanem karbantartási munka közben kiáramló forró por okozott balesetet.

