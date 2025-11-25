Hírlevél

Hátba lőtte a postást egy száguldó autóból, bírósági elé áll a szolnoki fiatal

Az egész országot megdöbbentette, amikor tavaly februárban Szolnokon, egy autóból adtak le célzott lövéseket egy munkáját végző levélkézbesítőre. Az elkövető személye azóta kiderült, most pedig az ügyészség azt is nyilvánosságra hozta, pontosan milyen vádakkal illetik a meglőtt postás ügyében.
Sokan felháborodtak a tavaly februári szolnoki eseten, amikor egy postás hátát lövedék találta el, a lövés pedig egy mozgó autóból érkezett. Az ügy végül vádemelésig jutott: az elkövetővel szemben a vád közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette – írta a Szoljon.hu.

Elfogták a férfit, aki hátbalőtt egy postást (Illusztráció)
Fotó:  Illusztráció / MW-archív

Elkapták a postás támadóját

A rendőrség azonnal nyomozni kezdett az eset után, és rövid időn belül kiderült, ki áll a támadás mögött: egy magát feladó középiskolás diákot gyanúsítottak. Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatott, hogy a minap vádat emeltek az ügyben. A vád szerint a 20 éves szolnoki fiú tavaly február 22-én, dél körül utazott az ismerőse által vezetett autóban, amikor észrevette a kerékpárral közlekedő postást.

A fegyver, amivel a postásra lőttek
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A gépkocsiban utazó fiatal magához vett egy gumilövedékeket kilövő játékfegyvert, amellyel a lehúzott ablakon keresztül több célzott lövést adott le a kerékpárját hajtó postásra, eltalálva őt a hátán. A lövések leadása után azonnal elhajtottak a helyszínről.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a támadás következtében a postás hátán 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülések keletkeztek.

Lánczi Rajmund elmondta: a Szolnoki Járási Ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben közérdekű munka kiszabását indítványozza vádiratában, valamint a játékfegyver elkobzását. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fogja meghozni a döntést.

