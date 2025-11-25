Hátba lőtte a postást egy száguldó autóból, bírósági elé áll a szolnoki fiatal

Sokan felháborodtak a tavaly februári szolnoki eseten, amikor egy postás hátát lövedék találta el, a lövés pedig egy mozgó autóból érkezett. Az ügy végül vádemelésig jutott: az elkövetővel szemben a vád közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette – írta a Szoljon.hu.
Elkapták a postás támadóját
A rendőrség azonnal nyomozni kezdett az eset után, és rövid időn belül kiderült, ki áll a támadás mögött: egy magát feladó középiskolás diákot gyanúsítottak. Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatott, hogy a minap vádat emeltek az ügyben. A vád szerint a 20 éves szolnoki fiú tavaly február 22-én, dél körül utazott az ismerőse által vezetett autóban, amikor észrevette a kerékpárral közlekedő postást.
A gépkocsiban utazó fiatal magához vett egy gumilövedékeket kilövő játékfegyvert, amellyel a lehúzott ablakon keresztül több célzott lövést adott le a kerékpárját hajtó postásra, eltalálva őt a hátán. A lövések leadása után azonnal elhajtottak a helyszínről.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a támadás következtében a postás hátán 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülések keletkeztek.
Lánczi Rajmund elmondta: a Szolnoki Járási Ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben közérdekű munka kiszabását indítványozza vádiratában, valamint a játékfegyver elkobzását. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fogja meghozni a döntést.
