Portik Tamás: Prisztást ki kell nyírni, Prisztásnak meg kell halnia

1996-ban mindenszentek, vagyis november 1-e péntekre esett. Ezen a napon csalták el Prisztás Józsefet az óbudai Ladik utcába, ahonnan már többé nem tért haza. A Prisztás-gyilkosság ikonikus fotóján az áldozat a hátán fekszik, az egyik lába már a kocsiban, a másik még a földön. Éppen beszállt volna az autójába, amikor egy biciklis egyetlen fejlövéssel leterítette.
Ki volt a Prisztás-gyilkosság áldozata?
Nem voltunk barátok, néha találkoztam vele"
– mondja a Vérösvény című dokumentumfilmben Tasnádi Péter, aki egy iskolába járt Prisztás Józseffel.
Ő egy nagyon öntörvényű ember volt, meg egyedül is járt, nem testőrözött. Mivel gyerekkorunk óta ismertük egymást, találkoztunk egyszer a Kis Lugasba'. Mondta, hogy vannak problémái Portikkal”
– tette hozzá az akkoriban őrző-védő szolgálatban „utazó” vállalkozó.
A gyilkosságot is rekonstruálták a tíz évvel ezelőtti dokumentumfilmben, amely a kilencvenes évek alvilágáról szól:
A rendszerváltás után megerősödött hazánkban a szervezett bűnözés. Prisztás József ellen soha nem indult per, így hivatalosan nem számított bűnözőnek, csak egy „vállalkozó” volt, aki része volt ennek a világnak, és a kapcsolatrendszere is ebben gyökerezett.
Prisztás számos ingatlannal rendelkezett, és pénzkölcsönzéssel is foglalkozott.
A nyomozók először Fazekas Ferencet, azt a férfit hallgatták ki a gyilkosság után, aki a tetthelyre csalta egy ingatlanbiznisszel Prisztást, és akkor is ott volt, amikor a gyilkos meghúzta a ravaszt. Ám a férfi vallomása nem lendítette előre az ügyet. Akkor vált egyértelművé, hogy mi vezetett el a vállalkozó halálához, amikor 2013-ban a Prisztás-gyilkosság pere elkezdődött.
Portik Tamásnak érdekében állt Prisztás József halála
A PestiSrácok.hu megszerezte az ügy vádiratát és részletek közölt belőle. A kilencvenes évek közepére Portik Tamás nevet szerzett magának a magyar alvilágban. A szőkítésben utazó olajmaffiózónak, az Energol Rt. olajkereskedelmi vállalkozás egyik alapítójának abban az évben, amikor a riválisa meghalt, már körülbelül húsz „katonája” volt, akik minden parancsát lesték. Nemcsak gyerekkori barátaira számíthatott, ahogy korábban, hanem új emberekre, például Kacsára, vagyis L. Jánosra és K. Tiborra is.
Mindkettejük neve felmerült az első években gyanúsítottként az ügyben, végül egyikük ellen sem emeltek vádat.
„Portik vádlott-társai közül Fazekas Ferencet annak óbudai, T-Boy Café nevű szórakozóhelyén ismerte meg, míg a Hatyi becenevű Hatvani Istvánt 1994 körül mutatták be neki. Később Hatyi Portiknak a bizalmasa, majd sofőrje és testőre lett. A banda törzshelye a Sirály, vagy későbbi nevén Művészinas étterem volt. Fazekas Ferenc rendszeresen kölcsönkért nagyobb összegeket a pénzkihelyezéseiről és egyéb kétes üzleti vállalkozásairól hírhedt Prisztás Józseftől, mígnem annyi adóssága halmozódott fel, hogy kénytelen volt megállapodni vele abba, hogy Prisztás nevére kerüljön egy több mint ezer négyzetméteres, óbudai önkormányzati telek bérleti joga”– idézte a vádiratot a portál.
Ebben az időszakban Lakatos András, alias „Kisbandi, a pénztáros” mindenkinek azt mondogatta, hogy takarékszövetkezetet alapítana, amihez pénzre lenne szüksége.
Prisztás József és Portik Tamás is látott fantáziát a bizniszben. Az előbbi 100 millió forintot, az utóbbi pedig 80 milliót adott neki kölcsön, amit Lakatos elfogadott, és ingatlanfedezetet ajánlott cserébe. Egyrészt Medveczky Ilona 270 millió forintot érő, XII. kerületi ingatlanát – ha már a táncosnő ismerőse 65 millió forinttal tartozott neki – és még két másik ingatlant. Prisztás és Portik között emiatt keletkezett feszültség. Kisbandi ugyanis mindkettejüknek odaígérte az összesen 300 milliót érő ingatlanokat, ami után mindketten követelték a jussukat.
Kisbandi még 50 milliót bezsebelt Portiktól, aztán lelépett Magyarországról, legalábbis egy időre.
Prisztás és Portik a Művészinasban találkozott, ahol Prisztás közölte, hogy Medvenczky ingatlanja Portiké lehet, mivel az per alatt áll, a másik két ingatlant viszont nem adja, amivel Portik nem elégedett meg. Állítólag annyira dühös lett, hogy közölte a testőrével, Hatyival:
Prisztást ki kell nyírni, Prisztásnak meg kell halnia!”
Hatvani István pedig engedelmeskedett.
„Portik 1996. október 28-án M. Tamással és ismeretlen társával kézigránátot dobatott a Prisztás érdekkörébe tartozó II. kerületi autószalonra, valamint a mellette lévő pizzériára. Az autószalon egyébként a Prisztás által kihelyezett kölcsönöket nem fizető adósok autóival volt tele. Később felvette a kapcsolatot Fazekas Ferenccel, hogy segítsen Prisztás megölésében, hiszen a férfinak is ingatlan vitája volt a vállalkozóval” – írta meg a Pestisrácok.hu, hozzátéve:
ebbe a vádirat szerint a férfi bele is ment.
Így érkezett el 1996. november 1-e, Prisztás József vállalkozó halálának napja.
Hárman párban a vádlottak padján
2012-ben Portik Tamást és két társát meggyanúsították Prisztás meggyilkolásával. A helyzetet bonyolította, hogy az évek során több tanú meghalt, eltűnt vagy csak azért nem beszélt, mert megfenyegették. Ennek ellenére többen is Portikra vallottak. Azt mondták, megbízást adott Hatvani Istvánnak a férfi likvidálására. A bíró Portikot – mint felbujtót – bűnösnek találta Prisztás József meggyilkolásában.
2016 májusában a Fővárosi Ítélőtáblán jogerősen 15-15 év fegyházbüntetésre ítélték Portik Tamást és Hatvani Istvánt minősített emberölés miatt, Fazekas Ferenc pedig 10 évet kapott.
Az eljárás során mindhárman mindent tagadtak. Több, korábban más ügyben elítélt bűnöző tanúként arról beszélt, hogy nem Hatvani húzta meg a ravaszt, hanem a négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélt Jozef Rohác. Ezt erősítette Hatvani vallomása is.
Soha életemben nem láttam Prisztás Józsefet, azt sem tudom, hogy hol van a Ladik utca, ahol megölték”
– mondta az utolsó szó jogán. Emellett az egyik szemtanú, D. András személyleírása is Rohácra illett.
Fordulat: újabb vallomás
2017-ben váratlan fordulat állt be a Prisztás-ügyben, amikor a szlovák maffia bérgyilkosának tartott Jozef Rohác
magára vállalta Prisztás József meggyilkolását.
Emellett azt mondta, Portik Tamásnak sem volt semmi köze a gyilkossághoz, mivel orosz–ukrán szervezett bűnözői csoportoktól érkezett a parancs a vállalkozó likvidálására Jozef Hamala közvetítésével.
A vallomás alapján perújítás történt. 2020-ban felmentették Hatvani Istvánt, aki kiszabadult a rácsok mögül, de nem sokáig élvezhette a szabadságot. 2021 februárjában a másodfokon eljáró ítélőtábla ugyanis úgy döntött, hogy ő a gyilkos, és le kell töltenie a büntetéséből hátramaradt 8 évet. A vallomás Portik Tamás ítéletére nem volt hatással.
