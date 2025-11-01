Portik Tamás: Prisztást ki kell nyírni, Prisztásnak meg kell halnia

1996-ban mindenszentek, vagyis november 1-e péntekre esett. Ezen a napon csalták el Prisztás Józsefet az óbudai Ladik utcába, ahonnan már többé nem tért haza. A Prisztás-gyilkosság ikonikus fotóján az áldozat a hátán fekszik, az egyik lába már a kocsiban, a másik még a földön. Éppen beszállt volna az autójába, amikor egy biciklis egyetlen fejlövéssel leterítette.

A Prisztás-gyilkosság ikonikus, jól ismert fotója a valódi tetthelyről

Fotó: Mihádák Zoltán / MTI Rt. Fotóarchívum

Ki volt a Prisztás-gyilkosság áldozata?

Nem voltunk barátok, néha találkoztam vele"

– mondja a Vérösvény című dokumentumfilmben Tasnádi Péter, aki egy iskolába járt Prisztás Józseffel.

Ő egy nagyon öntörvényű ember volt, meg egyedül is járt, nem testőrözött. Mivel gyerekkorunk óta ismertük egymást, találkoztunk egyszer a Kis Lugasba'. Mondta, hogy vannak problémái Portikkal”

– tette hozzá az akkoriban őrző-védő szolgálatban „utazó” vállalkozó.

A gyilkosságot is rekonstruálták a tíz évvel ezelőtti dokumentumfilmben, amely a kilencvenes évek alvilágáról szól:

A rendszerváltás után megerősödött hazánkban a szervezett bűnözés. Prisztás József ellen soha nem indult per, így hivatalosan nem számított bűnözőnek, csak egy „vállalkozó” volt, aki része volt ennek a világnak, és a kapcsolatrendszere is ebben gyökerezett.

Prisztás számos ingatlannal rendelkezett, és pénzkölcsönzéssel is foglalkozott.

A nyomozók először Fazekas Ferencet, azt a férfit hallgatták ki a gyilkosság után, aki a tetthelyre csalta egy ingatlanbiznisszel Prisztást, és akkor is ott volt, amikor a gyilkos meghúzta a ravaszt. Ám a férfi vallomása nem lendítette előre az ügyet. Akkor vált egyértelművé, hogy mi vezetett el a vállalkozó halálához, amikor 2013-ban a Prisztás-gyilkosság pere elkezdődött.

Portik Tamásnak érdekében állt Prisztás József halála

A PestiSrácok.hu megszerezte az ügy vádiratát és részletek közölt belőle. A kilencvenes évek közepére Portik Tamás nevet szerzett magának a magyar alvilágban. A szőkítésben utazó olajmaffiózónak, az Energol Rt. olajkereskedelmi vállalkozás egyik alapítójának abban az évben, amikor a riválisa meghalt, már körülbelül húsz „katonája” volt, akik minden parancsát lesték. Nemcsak gyerekkori barátaira számíthatott, ahogy korábban, hanem új emberekre, például Kacsára, vagyis L. Jánosra és K. Tiborra is.