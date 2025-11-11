Élelmes prostituáltak eszméletlen vagyonokat zsaroltak ki a kuncsaftokból

A várpalotai rendőrök nemrég prostituáltakra csaptak le. A „rosszlányok” már hét éve pénzzel zsarolják a kuncsaftokat a rendelkezésre álló adatok alapján. A sértettek száma folyamatosan növekszik, jelenleg 50-70 férfi érintettről tudnak a hatóságok, ám fontos hozzátenni, hogy még csak másfél hónapnyi adat került feldolgozásra – írta meg a Police.hu.
A zsaroló szexmunkások egy 18 éves fiatalember feljelentése nyomán buktak le, aki szintén 18 éves barátját akarta meglepni szülinapja alkalmából. Azonban az általa felkeresett, intim kalandokat kínáló nő már a közvetlenül a telefonbeszélgetés után zsarolni kezdte a 18 éves fiatal férfit.
Mehringer Richárd főhadnagy, a Várpalotai Rendőrkapitányság nyomozójának tájékoztatása alapján a szexmunkás azzal fenyegette meg a sértettet, hogy amennyiben nem fizet neki 100 ezer forintot, megosztja a közösségi portálokon a telefonbeszélgetésükről készített hangfelvételt. A nő azt is elárulta, nagyon sok információt megszerzett a fiatalemberről az interneten. Tisztában van a barátnője, ismerősei nevével, még a sértett lakcímével.
A prostituáltak által megadott bankszámlaszámra került a sértett összes pénze
A fiatal férfi csak 20 ezer forintot tudott elutalni a zsaroló szexmunkásoknak, ám ettől függetlenül a rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben. A zsaruknak ugyanis volt egy olyan megérzése: sokkal több áldozat lehet.
A feltételezés végül beigazolódott: Tornai Tünde százados elmondta: a szóban forgó prostitált két társával együtt még rengeteg embert megzsarolt. Mindez a számlamozgások nyomán vált világossá a nyomozóknak, ugyanis az egyik konzumhölgy számláján két hónap alatt hatmillió forint érkezett be több tucatnyi embertől.
Az együttlétek ára jellemzően 25-30 ezer forint volt, azonban ezután jött az embertelen lehúzás. Az aktusok után a nőhöz csatlakozott másik két társa, akik titokban rögzítették az eseményeket, majd közölték a sértettekkel, hogyha nem fizetnek 80-100 ezer forintot, akkor az interneten fogják viszontlátni magukat, félreérthetetlen helyzetben.
Százezerért engedték ki a kapun
Volt, hogy még ennél is tovább mentek a rosszlányok. Egy férfinak olyan hangfelvételeket küldtek, amiben azt közölték, hogy egy szolgáltatást nyújtó szexmunkás fertőzést kapott az aktus során, és újabb összegre van szükség, az orvos ellátás miatt. A károsult férfiak félelemből sokszor eleget tettek a rosszlányok követeléseinek, olyanra is volt példa, hogy egy áldozattól 750 ezer forintot csaltak ki. Egy másik férfit, aki a házuk udvarán parkolt csak 100 ezer forint ellenében engedtek ki a kapun.
A nyomozók kifejtették: azért veszélyesek a hasonló típusú zsarolások mert félelemre és szégyenre építenek, az áldozatok úgy érzik, hogy nincsen hová fordulniuk, mert tartanak attól, hogyha segítséget kérnek a hatóságoktól, akkor leleplezik erkölcstelen életmódjukat családjuk, környezetük előtt. Mehringer Richárd és Tornai Tünde több sértettet is találtak még az adatgyűjtés során, azonban elenyésző számban tettek feljelentést, a történet kellemetlensége miatt.
A rendőrségnek az egyik oldalon az elkövetők ellen nyomozást kell folytatni, a másik oldalon fel kell kutatniuk a sértetteket. Kiemelték: nem szeretnének családi botrányokat okozni, nagyon fontos a diszkréció.
Hatvan gyanús utalás történt másfél hónap alatt
A nyomozók szerint a prostituáltak már hét éve szedhetik áldozataikat és rendkívül sok pénzt gyűjthettek össze ez idő alatt. Mint említettük, a nyomozók csak az elmúlt másfél hónapban 60 gyanús utalást találtak, amelyek összértéke eléri a 6 millió forintot.
Tornai Tünde beszámolója alapján már-már pszichológus bőrbe kell bújniuk a kihallgatások során, mert a férfiaknak meg kell értenie, hogy a hatóságok nem ítélkeznek – történt, ami történt. A sértettek anyagi károsultak, vallomásukkal pedig a nyomozást segítik. Az adatvédelem és a titoktartás alapelvek, a rendőrség pedig csak akkor tudja megállítani a bűnözőket, ha az áldozatok segítséget kérnek.
A nyomozás országos méretűvé nőtte ki magát, számos rendőrkapitányság bevonásával folyik a bűnügy felgöngyölítése. Folyamatosan nő a sértettek száma a rendelkezésre álló adatok alapján. A prostituáltak körülbelül 25 álprofillal hirdették magukat egy internetes oldalon, a képek zöme nem is őket ábrázolja. Egy nőt letartóztattak a három elkövető közül, ketten bűnügyi felügyelet alatt állnak. A bajbajutottaknak azt üzeni a rendőrség: ne féljenek segítséget kérni, ha valaki ilyen jellegű fenyegetéssel, zsarolással próbálkozik már az első alkalomnál meg kell állítani – az egyetlen mód a rendőrség azonnali értesítése.
Egy kecskeméti szexmunkás nagyon hasonló módszerrel élt: a nő az aktusok után kiskorúnak hazudta magát, ezzel folyamatos fenyegetettségben tartva egy 80 évnél is idősebb férfit.