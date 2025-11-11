Élelmes prostituáltak eszméletlen vagyonokat zsaroltak ki a kuncsaftokból

A várpalotai rendőrök nemrég prostituáltakra csaptak le. A „rosszlányok” már hét éve pénzzel zsarolják a kuncsaftokat a rendelkezésre álló adatok alapján. A sértettek száma folyamatosan növekszik, jelenleg 50-70 férfi érintettről tudnak a hatóságok, ám fontos hozzátenni, hogy még csak másfél hónapnyi adat került feldolgozásra – írta meg a Police.hu.

A fotókon az egyik kéjlak és rejtett kamerák. A prostituáltak lebukásának története 2025 májusában kezdődött, amikor egy 18 éves fiatal feljelentést tett néhány szexmunkás ellen

Kép forrása: Fülöp Máté, rendőrség

A zsaroló szexmunkások egy 18 éves fiatalember feljelentése nyomán buktak le, aki szintén 18 éves barátját akarta meglepni szülinapja alkalmából. Azonban az általa felkeresett, intim kalandokat kínáló nő már a közvetlenül a telefonbeszélgetés után zsarolni kezdte a 18 éves fiatal férfit.

Mehringer Richárd főhadnagy, a Várpalotai Rendőrkapitányság nyomozójának tájékoztatása alapján a szexmunkás azzal fenyegette meg a sértettet, hogy amennyiben nem fizet neki 100 ezer forintot, megosztja a közösségi portálokon a telefonbeszélgetésükről készített hangfelvételt. A nő azt is elárulta, nagyon sok információt megszerzett a fiatalemberről az interneten. Tisztában van a barátnője, ismerősei nevével, még a sértett lakcímével.

A prostituáltak által megadott bankszámlaszámra került a sértett összes pénze

A fiatal férfi csak 20 ezer forintot tudott elutalni a zsaroló szexmunkásoknak, ám ettől függetlenül a rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben. A zsaruknak ugyanis volt egy olyan megérzése: sokkal több áldozat lehet.

A feltételezés végül beigazolódott: Tornai Tünde százados elmondta: a szóban forgó prostitált két társával együtt még rengeteg embert megzsarolt. Mindez a számlamozgások nyomán vált világossá a nyomozóknak, ugyanis az egyik konzumhölgy számláján két hónap alatt hatmillió forint érkezett be több tucatnyi embertől.

Az együttlétek ára jellemzően 25-30 ezer forint volt, azonban ezután jött az embertelen lehúzás. Az aktusok után a nőhöz csatlakozott másik két társa, akik titokban rögzítették az eseményeket, majd közölték a sértettekkel, hogyha nem fizetnek 80-100 ezer forintot, akkor az interneten fogják viszontlátni magukat, félreérthetetlen helyzetben.