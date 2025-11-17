Fizess, vagy kimegy a videó! – prostituáltak építettek ki profi zsarolóbizniszt

Naponta újabb csontvázak hullanak ki a szekrényből abban a szexuális zsarolási ügyben, amelyben várpalotai rendőrök fogtak el három prostituáltat. A nyomozók gőzerővel dolgoznak, miközben az ügy egyre súlyosabbnak bizonyul. Másfél hónapnyi adat feldolgozása után már most 50–70 sértettről beszélnek, de a valós szám ennek a sokszorosa lehet. A három nő legalább hét éve működtette a kifinomult zsarolási rendszerét, amelynek célpontjai jellemzően olyan férfiak voltak, akik a szégyen miatt ritkán fordulnak a hatóságokhoz – írta a Délmagyar.hu.

Országszerte kerülhetnek elő áldozatok, akiket a három prostituált zsarolt

Fotó: Vladimir Poplavskis

A módszerük kíméletlenül egyszerű volt. Intimitást ígértek, majd titokban felvételt készítettek az aktusról. Miután a férfiak fizettek a szolgáltatásért, jött az igazi csapda. 80–100 ezer forintot követeltek, különben a videó és a hangfelvétel körbemegy az interneten – családtagoknak, munkahelyre, ismerősöknek. Volt, akitől 750 ezer forintot csaltak ki, mást az udvaron tartottak vissza addig, amíg át nem adta a pénzt. Több esetben „fertőzésre” hivatkozva újabb összegeket próbáltak kierőszakolni.

Egy 18 éves srác miatt buktak le a prostituáltak

Az ügy egy 18 éves fiú feljelentésével indult idén májusban. A fiatal a barátja születésnapjára akart meglepetést szerezni, ezért hívta fel a konzumlányokat, de az egyik nő már a telefonbeszélgetés után fenyegetni kezdte, nem is akárhogyan. A telefonszáma alapján rengeteg személyes adatot megtudott róla, elmondta a barátnője nevét, a lakcímét, felsorolta az ismerőseit. A fiú félelmében átutalta az összes pénzét.

A nyomozók szerint a prostituáltak legalább 25 különböző néven hirdették magukat, több száz hamis fotóval. Ez azt jelenti, hogy az ország szinte bármely pontjáról kerülhetnek elő újabb sértettek. A probléma, hogy a legtöbb férfi nem mer bejelentést tenni – a szégyen és a következményektől való félelem miatt csak elvétve kérnek segítséget, miközben a hatóságok szerint már most hatmillió forintnál tart az elmúlt két hónapban megszerzett zsarolási pénz.

A rendőrök hangsúlyozzák, aki bármilyen fenyegetést kap, azonnal forduljon hozzájuk. A nyomozás folyamatosan bővül, és csak a sértettek jelentkezése segíthet teljesen feltárni, mekkora is valójában ez a hét éve működő zsarolóhálózat.