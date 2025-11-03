Brutális dolgokra kényszerítették a foglyul ejtett magyar nőt

Egy férfi fogva tartotta és prostitúcióra kényszerítette élettársát a Hajdú-Bihar vármegyei Pocsajban – számolt be a Haon.hu. A nyomozás során kiderült, hogy a 21 éves nőt a pocsaji házban tartották fogva, és a rendőrök az ügy körülményeinek tisztázása érdekében az anyát és a fiát is bevitték a kapitányságra.

A férfi rendszeresen verte élettársát, miközben prostitúcióra is kényszerítette.

Fotó: Shutterstock

Prostitúcióra kényszerítette és verte is az élettársát

A rendőrség tájékoztatása szerint október 29-én este egy kétségbeesett, rettegő nő hívta a hatóságokat, és bántalmazásról, fogvatartásról és más súlyos bűncselekményekről beszélt.

Azonnal akciócsoportot állítottak fel, és rövid időn belül a megadott pocsaji címhez érkeztek a nyomozók.

A házban megtalálták a bejelentőt, a 33 éves élettársát, valamint a férfi édesanyját. A férfi körülbelül egy hónappal korábban csábította el a 21 éves nőt, aki a jobb élet reményében költözött hozzá. Az illúzió nem tartott sokáig: napokkal később a férfi pénzügyi nehézségeire hivatkozva arra utasította a nőt, hogy idegen férfiaknak nyújtson szexuális szolgáltatásokat, amit a lány eleinte visszautasított. Hamarosan azonban engednie kellett az utasításnak.

Több héten keresztül kellett prostituáltként dolgoznia, a megkeresett pénzt pedig a férfi elvette tőle. Ha a nő tiltakozott vagy kilátásba helyezte a szakítást, a férfi nem riadt vissza a bántalmazástól, és előfordult, hogy bezárta a házba.

A végső pontot az jelentette, amikor a férfi közölte, hogy külföldre viszi dolgozni. Az anya aktívan segítette a fiát abban, hogy a nőt akarata ellenére szexuális tevékenységre kényszerítse.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán emberkereskedelem és személyi szabadság megsértése miatt hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, akit őrizetbe vettek, és a bíróság november 2-án letartóztatott. A férfi anyjával szemben emberkereskedelem miatt indult eljárás, ő szabadlábon védekezhet.

