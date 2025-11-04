Szúrta a szemét a betegtársa, ezért kiszúrta az övét – horror a kórházban

A Pest Vármegyei Főügyészség kedden közölte, hogy tavaly ősszel egy gödi férfi tollal a kezében odalépett a mellette fekvő betegtársához, akit a jobb szeménél megszúrt az eszközzel, miközben azt kiabálta, meg fog halni – számolt be róla a Borsonline.hu. Az eset az egészségügyi intézmény pszichiátriai osztályán történt.

A pszichiátria osztályon támadt betegtársára egy gödi férfi

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Dráma a pszichiátriai osztályon

A megtámadott férfi ki tudott rohanni a folyosóra, így megúszta az esetet súlyosabb következmények nélkül. Az orvosszakértői vélemény szerint a szemhéjon ejtett szúrt seb nyolc napon belül gyógyuló sérülésnek minősül.

A sértett gyors védekezésének köszönhető, hogy nem történt életveszélyes sérülés.

A vádlott pszichiátriai beteg, aki kóros elmeállapota miatt nem büntethető, a főügyészség ezért felmentését és kényszergyógykezelését indítványozta, mivel tartani lehet attól, hogy megfelelő ellátás nélkül újra hasonló bűncselekményt követne el.

