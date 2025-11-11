Távcsöves puskával lőtte nyakon szomszédját egy zalai férfi

Eljárás indul csütörtökön a Lenti Járásbíróságon azzal a férfivel szemben, aki a vád szerint légpuskával nyakon lőtte a szomszédját egy kis zalai faluban. A sértettnek ezzel nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott – írja a Zaol.hu.

Kétszer lőtt rá távcsöves puskával haragosára a zalai férfi

Fotó: illusztráció, Shutterstock

A vádiratban az áll, hogy a magyar férfi és osztrák állampolgárságú szomszédja évek óta haragos viszonyban álltak. A vádlott 2024. június 18-án este 6 óra körül meghallotta, hogy a szomszédja füvet nyír. Ekkor magához vette távcsővel felszerelt légpuskáját, majd egy melléképület takarásába húzódott, ahonnét nyakon lőtte szomszédját.

Kétszer lőtt a puskával

A zalaegerszegi törvényszék tájékoztatása szerint a férfi két lövést adott le a mozgásban lévő, tőle körülbelül 9 méterre a fűnyíró traktoron ülő sértettre. Az osztrák férfit a második lövés találta el, a lövedék a nyakának bal oldalát érve a nyelvgyökbe fúródott, ezzel 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva.

Az ügyben csütörtökön elsőfokú nyilvános előkészítő ülést tartanak, ahol a vádlott meghallgatása várható.

Többször is betört az udvarára és tucatnyi csirkéjét pusztított el a szomszéd kutyája, ezért vadászfegyverrel végzett az állattal egy miskolci férfi. Az esetről bővebben az Origo cikkében olvashat.