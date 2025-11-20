Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Zalaegerszeg

Elszabadultak az indulatok a zalaegerszegi autóbusz-állomáson

20 órája
November 19-én este Zalaegerszegen kitört a balhé több fiatal között. Egy rablás zajlott le mindenki szeme előtt.
Zalaegerszegrendőrpénzsegítségkamaszfiúrablás

Egy rablás után kellett intézkednie a zalaegerszegi rendőröknek november 19-én este. A helyi autóbusz-állomáson két kamaszfiút megtámadtak – mint kiderült – náluk nem sokkal idősebb elkövetők. A fiatal rablók megfenyegették kiszemelt áldozataikat. A járőrök hamar elfogták a rablókat –  írta meg a Zaol.hu. 

A két ijedt fiú a járőrök segítségét kérte, mert az autóbusz állomáson a rablás elkövetői megfenyegették és kirabolták őket
A két ijedt fiú a járőrök segítségét kérte, mert az autóbusz-állomáson a rablás elkövetői megfenyegették és kirabolták őket
Fotó: Police.hu, illusztráció

Rablás fenyegetéssel 

A rablók azzal szólították le a fiúkat, hogy pénz kellene nekik buszjegyre. Az egyik fiú adott is nekik, de az elkövetők szerint nem eleget. Az egyik rabló megfenyegette a fiúkat, hogy „kés repül a torkukba”, ha nem adnak többet, majd a kabátjaikat rángatta és megpróbált belenyúlni a zsebükbe. Végül egy fülhallgatót, és némi aprót vittek el a fiúktól. Az áldozatok pontos személyleírást adtak a rendőröknek, akik hamar rájöttek, kik rabolták ki a kamaszokat. Pár órával a szánalmas támadás után már el is fogták a 18 és 19 éves elkövetőket, akiket rablás miatt hallgattak ki. Mindkettejüket őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

