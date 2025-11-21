Románok raboltak ki autósokat az M5-ös autópályán

Az M5-ös autópálya lajosmizsei pihenőiben közel négy millió forintnyi készpénzt, és aranyat zsákmányolt három román bűnöző. Október 26-án hajnalban egy autójában alvó külföldi férfitől loptak el egy táskát, amit a résnyire lehúzott ablakon át kaparintottak meg. Ez még csak kifosztás volt, de mint kiderült, rablást is elkövettek, aztán külföldre menekültek. Amikor visszatértek Magyarországra, a rendőrök elkapták őket – írta meg a Baon.hu.

Október 26-án hajnalban a rablás elkövetői kiraboltak egy autójában nyugovóra tért külföldi férfit

Fotó: Pixabay, illusztráció

A sztráda túloldali pihenőjében is lecsaptak a románok. Egy másik külföldi férfira is rátámadtak néhány nappal a lopás után. Kiszemelt áldozatukat a kamionhoz nyomták, zsebeit átkutatták, és ellopták a pénztárcáját, meg azt a borítékot, amelyben több mint két millió forint készpénz lapult.

A nyomozók kifigyelték a rablás elkövetőinek autóját

A kecskeméti rendőrök már a nyomozás elején feltételezték, hogy a két bűncselekmény összefügg, ezért átvizsgálták a környék kamerafelvételeit és több benzinkút biztonsági videóit is. A felvételek alapján sikerült beazonosítani az elkövetők autóját, és az is kiderült, hogy az autó időközben elhagyta az országot, de várhatóan visszatér majd Magyarországra. Ez be is igazolódott. November 15-én este az M5-ös autópályán igazoltatták az autót, amiben három külföldi férfi ült.

A bizonyítékok alapján a 36, 41 és 51 éves román állampolgárok követték el a rablást, a legfiatalabb és a legidősebb gyanúsított pedig a korábbi kifosztásért is felelős.

A rendőrök mindhárom férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt – írta a police.hu.

Az M5-ös autópálya pihenőit nem kímélik a román rablók. Idén júniusban egy édesapa a fiával késes rablás áldozata lett.