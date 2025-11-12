Négyen rabolták ki a védtelen, kiszolgáltatott férfit Ózdon

Az Ózdi Járásbíróság jogerős ítéletet hozott annak a négy fiatalkorú vádlottnak az ügyében, akik 2024 júniusában kiraboltak egy mozgásában korlátozott férfit Ózdon. A fiatalok a rablás napján este autókáztak a városban, amikor egyikük észrevette a lépcsőn felfelé haladó, nehezen mozgó sértettet. Hárman kiszálltak a járműből, hátulról megközelítették a férfit, majd megrántották és elvették az övtáskáját. A támadás következtében a sértett megbillent, és a korlátnak esett, de súlyosabban nem sérült meg – írja a Boon.hu.

Két bankkártya volt a rablás zsákmánya Fotó: illusztráció/Pexels.com

A rablók ezután autóba pattantak, sietve elhagyták a helyszínt, majd egy közeli parkolóban átnézték a zsákmányt, ami két bankkártya volt. Később két vádlott egy élelmiszerboltban próbált fizetni a kártyákkal: az egyik kártya használata sikertelen volt, a másikkal azonban több vásárlást is végrehajtottak különböző üzletekben.

Ez lett a rablás elkövetőinek büntetése

Az elkövetők az előkészítő ülésen beismerő vallomást tettek, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. A bíróság az I., II. és III. rendű vádlottat – akik a rablásban közvetlenül részt vettek – csoportosan, fogyatékosságánál fogva korlátozottan védekezésre képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette miatt 3 év 6 hónap javítóintézeti nevelésre ítélte. Az ítélet jogerős, így a kiszabott büntetések végrehajtása megkezdődhet.

A IV. rendű vádlott, aki a rablásban nem, azonban a bankkártyákkal való vásárlásokban részt vett, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bizonyult bűnösnek, őt 2 év próbaidőre bocsátották.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a terheltek beismerő vallomását, fiatal korukat, valamint azt, hogy a kár megtérült. Súlyosító körülményként viszont figyelembe vették, hogy az ilyen és hasonló csoportos, kiszolgáltatott sértett ellen irányuló bűncselekmények elszaporodtak.

Elképesztő bűnlajstrommal: fosztogatással, lopással, rablással, zsarolással, kifosztással és emberrablással vádolnak egy Jászapátiból származó házaspárt. A témáról bővebben az Origo cikkében olvashat.