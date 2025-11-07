„Ez egy rablás, hívják a rendőröket!” – mondta a rabló, és kést tett a pultra

Szombathelyen péntek délelőtt a Főtér közelében levő üzletbe egy férfi lépett be. Közölte, hogy rablást fog elkövetni, és kést helyezett a pultra, majd szólt az eladóknak, hogy hívják a rendőrséget – írta meg a Vaol.hu.

A rablással fenyegetőző férfi kést helyezett a pultra, maszkot nem viselt

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto (illusztráció)

Ezt követően a „rabló” megvárta a rendőröket és hagyta, hogy elfogják. Anyagi kár nem keletkezett, senki nem sérült meg. Az illető frissen került szabadlábra egy büntetés-végrehajtási intézetből, így lehetséges, hogy vissza akart kerülni. Másfél évtizeddel ezelőtt egy hasonlóan furcsa eset történt Szombathelyen. Egy késsel rendelkező férfi besétált egy OTP bankfiókba, ahol nyugodtan megvárta az őt őrizetbe vevő rendőröket. Az elkövető elérte célját, letöltendő börtönbüntetést kapott. Úgy vélte, hogy rossz egészségügyi állapota miatt szüksége van a börtönellátásra. Az esetek kísérteties hasonlósága nem véletlen egybeesés, az álrablások elkövetője ugyanaz a férfi, aki már letöltötte korábbi büntetését.

A közelben lévő Paragvári utcai kisboltban alig egy hónapja brutális rablás történt

Szeptember végén két férfit tetten értek az eladók. Az elkövetők a Paragvári utcában lévő élelmiszerüzletben emeltek el néhány árut, és fizetés nélkül szándékozták elhagyni a helyszínt. A üzletvezető a két férfi elé állt, és felszólította őket, hogy adják vissza az eltulajdonított termékeket. A rablók a nőt fellökve távoztak a kisboltból. Egy szemtanú azonnal a földön fekvő nő segítségére sietett, amitől a forrófejű tolvajok elvesztették a fejüket. Ütni-vágni kezdték áldozatukat, és még akkor sem álltak le, amikor a férfi már képtelen volt megvédeni magát, mivel elvesztette az eszméletét. Később kiderült, hogy az áldozat Horváth Ákos, a Weöres Sándor Színház színésze volt.