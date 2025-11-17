A lehető legrosszabb helyen sérült meg az ismert színész a szombathelyi rablótámadásban

Egy vágás emlékezteti a szeptember 25-i szombathelyi rablótámadás áldozatát a történtekre. Horváth Ákos szombathelyi színművész a Blikknek beszélt arról, hogy egy heg megmaradt az arcán.

Az összevert, ismert színművész súlyos sérülésekkel került kórházba a rablótámadás után

Fotó: Horváth Balázs / Forrás: vaol.hu

Azon a csütörtök délutánon brutális támadásnak lehettek szemtanúi a szombathelyi Paragvári utcában található egyik bolt vásárlói. Tettenértek két férfit, akik eltettek pár terméket és fizetés nélkül akartak elsétálni. Ahogy írtuk, az üzletvezető arra kérte a rablókat, hogy adják vissza, ami náluk van, de ők inkább fellökték a nőt, és megvertek egy férfit. Nem sokkal később derült ki, hogy nem akárkiről van szó, egy ismert ember az összevert vásárló.

Híres színész lett rablótámadás áldozata

A Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalára kitett posztban azt írják, ők tudják, ki az, aki hősként próbálta megállítani a bűnözőket.

"Szombathelyen szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatunk tagja,

Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére.

A támadók ekkor súlyosan bántalmazták:

többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték.

Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli. Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben. Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül" - írták.

Van egy vágás a szám szélén, az már marad, de szerencsére nem olyan durva, amúgy teljesen rendbe jöttem – A támadómról annyit tudok, hogy előzetes letartóztatásban van, engem pedig egy orvosszakértő is megvizsgál hamarosan. Szembesítés eddig nem volt. Sokat segített a gyógyulásban, hogy a történtek után nem sokkal mutattuk be a színházban az Utánképzés ittas vezetőknek című komédiát, és a premier sikere óta is telt házzal játsszuk az előadást. Tréfásan mondtam is az igazgatónknak, Szabó Tibornak, hogy látod, mindent megteszek a színház érdekében, hogy még ismertebbek legyünk…"

– mondta a lapnak a szombathelyi Weöres Sándor Színház művésze, aki csak két próbát hagyott ki a támadás után, ma már dolgozik. A boltos korábban azt mondta, úgy emlékszik, akkorát húztak be a férfi arcába, hogy szerinte azonnal elájult. Most már jól van a színművész és újra kedvenc időtöltésének él, verseket szaval.