Nézze meg, kiket kaptak el a belvárosi razzián! – videó

November 8-ára virradó éjszakán razzia volt egy V. kerületi szórakozóhelyen, amihez a Kábítószerbűnözés Elleni Osztályon indított, az egyik terjesztő-hálózat felszámolását célzó, már folyamatban lévő nyomozás szálai vezettek el. Korábban őrizetbe vettek egy drogkereskedelemmel gyanúsított férfit, és lefoglaltak mintegy 5 kg, nagyjából 55 millió forint feketepiaci értékű kábítószert. A dílert azóta letartóztatták - írta meg a Police.hu.

Rendőrségi razzia volt a budapesti belvárosban 2025. november 8-án: 211 embert ellenőriztek, 16 ellen indult büntetőeljárás

Fotó: Police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség megerősítő erőivel együtt csapott le a helyre. Amikor megérkeztek, a tánctéren és a pultok előtt 14 kicsi, simítózáras nejlonzacskót találtak kábítószergyanús fehér porral vagy annak maradványával. Ezzel kapcsolatban ismeretlen tettes ellen indult eljárás kábítószer-kereskedelem gyanújával. A rendőrök mindenkit igazoltattak, majd orvosok vizsgálták meg a bulizókat és a hely alkalmazottjait.

Azt a 49 embert, akiknél a klinikai tünetek alapján felmerült a kábítószer fogyasztás gyanúja, mintavételre vitték.

Eredményes volt a razzia

A teszt 16 ember szervezetében mutatta ki valamilyen drog jelenlétét. Velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Ha kíváncsi rá, milyen típusú drogokat fogyasztott ez a 16 ember, kattintson ide, érdemes!

A razziáról ez a felvétel készült: