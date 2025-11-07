Letenye hivatásos és önkéntes tűzoltóit is riasztották az M70-es autópályára, ahol egy autó lángra kapott november 6-án este. A szakemberek két vízsugárral megfékezték a lángokat és visszahűtötték a kocsit, amelyben hárman utaztak a Zaol.hu információi szerint. Rejtély, hogy sikerült, de még a haja szála sem görbült meg egyiküknek sem.

Hogy ebből hogy szálltak ki mindhárman, az rejtély Fotó: Bognár Szilárd Gyula tűzoltó őrmester - Letenye KVŐ

Reggel tették közzé az égő autóról és az oltásáról készült fotókat a katasztrófavédelem szakemberei. Több képet is láthat a balesetről, ha ide kattint!

Rejtély, hogyan halt meg a magyar orvos

Eközben a román határon túl, Erdélyben mindenki a rejtélyes körülmények között meghalt, magyar származású Ștefania Szabóról beszél. Most például arról, milyen megható volt, ahogy a kollégái búcsúztak tőle, amikor elhaladt előttük a doktornő koporsóját szállító halottaskocsi. Erről ide kattintva olvashat.

