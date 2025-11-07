Hírlevél

katasztrófavédelem

Hogy ebből hogy szálltak ki mindhárman, az rejtély

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Teljesen kiégett egy autó az M70-esen Letenyénél tegnap este. Senki sem sérült meg, ami igazi rejtély.
Letenye hivatásos és önkéntes tűzoltóit is riasztották az M70-es autópályára, ahol egy autó lángra kapott november 6-án este. A szakemberek két vízsugárral megfékezték a lángokat és visszahűtötték a kocsit, amelyben hárman utaztak a Zaol.hu információi szerint. Rejtély, hogy sikerült, de még a haja szála sem görbült meg egyiküknek sem.

Hogy ebből hogy szálltak ki mindhárman, az rejtély
Hogy ebből hogy szálltak ki mindhárman, az rejtély Fotó: Bognár Szilárd Gyula tűzoltó őrmester - Letenye KVŐ

Reggel tették közzé az égő autóról és az oltásáról készült fotókat a katasztrófavédelem szakemberei. Több képet is láthat a balesetről, ha ide kattint!

Rejtély, hogyan halt meg a magyar orvos

Eközben a román határon túl, Erdélyben mindenki a rejtélyes körülmények között meghalt, magyar származású Ștefania Szabóról beszél. Most például arról, milyen megható volt, ahogy a kollégái búcsúztak tőle, amikor elhaladt előttük a doktornő koporsóját szállító halottaskocsi. Erről ide kattintva olvashat.
 

 

