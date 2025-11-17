Rejtély, hol lehet ez a fiatal makói nő

Egy 31 éves nő november 16-án este elindult a makói otthonából, azóta nem adott magáról életjelet - írta meg a Bors. Rejtély, hol lehet Vajka Krisztina.

Vajka Krisztina rejtélyesen tűnt el

Fotó: police.hu

Ezt tudni az eltűnt nőről

Testmagasság: 161-165 cm

Testalkat: vékony

Haj szín: vörös

Haj hossz: vállig érő

Szem szín: barna

Arc szín jelleg: világos

Eltűnésekor zöld kabátot, szürke felsőt, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt.

A rendőrök azt kérik, hogy aki tud valamit arról, hol lehet most a képen látható nő, jelentkezzen személyesen bármely rendőrkapitányságon, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as számán, a 06-80/555-111-es ingyenes Telefontanú vonalon, vagy a 112-es segélyhívón.

