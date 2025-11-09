Így áll a nyomozás a fiatal, magyar doktornő rejtélyes halála ügyében

A Buzău Megyei Kórház kápolnájában ravatalozták fel Ștefania Szabo orvosigazgató koporsóját múlt héten. Rokonai, barátai, kollégái is elkísérték az utolsó útjára, végül a román fővárosban temették el a magyar származású doktornőt egy megható szertartás során. A helyszínen készült felvételt ide kattintva láthatja. Több cikkben is beszámoltuk a 37 éves korában meghalt sebész rejtélyes haláláról.

dr Ștefania Szabo műtőben, még nem zárták le a rejtélyes halálának tisztázása érdekében indult nyomozást

Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

Szabo doktornő vasárnap este ügyelt a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban. Még részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, aztán bement az orvosi szobába. Amikor reggel 6 órakor a kollégái keresték, nem vette fel a telefont, ezért rányitottak. Halott volt, amikor rátaláltak. Ami a holtteste mellett volt, az több kérdést is felvetett a román nyomozókban. Azonnal azon kezdtek gondolkodni, hogy mi történt. Gyilkosság, öngyilkosság, vagy egy véletlen baleset, amelyben semmilyen szándékosság nem volt.

Vajon a doktornő csak fáradt volt, és aludni akart? Sokszor látták a karján kanüllel a kollégái, akik úgy tudták, vitaminokat ad be magának. Vagy öngyilkos lett, esetleg megölte valaki?

Legújabb vizsgálati hírek

A legtöbb friss forrás (informat.ro, TVR Info, PrimaTV, Mediafax, Buzău megyei ügyészség közleményei) október 27. és november 3. között közölte a fejleményeket.

Megható pillanatok a halott magyar származású orvos utolsó útjáról

Fotó: Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

Az orvosigazgató halála után a Buzău megyei ügyészség bűnügyi vizsgálatot indított, és hivatalosan is megerősítették, hogy a helyszínen erős, toxikus altatószer (propofol) maradványait, fecskendőt és gyógyszeres dobozokat találtak.​

Az első toxikológiai jelentés szerint a szervezetében szokatlanul nagy mennyiségű altatószer volt, amit talán saját maga adott be magának a rendkívüli kimerültség miatt; az viszont biztos, hogy egy kolléga elismerte: ügyeleti készletből adott át neki adagokat, amit nem rögzítettek a kórházi nyilvántartásban.​

Emiatt indult gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a nyomozás.

Több kollégája is hiányos vagy ellentmondásos vallomást tett, ami után már kihallgatták vagy újra ki fogják hallgatni őket.

A rendőrség a doktornő autóját is lefoglalta.

A család kérésére független orvosszakértő felügyeletével végezték el a boncolását, amely megerősítette a halál okát.

A hivatalos orvosszakértői boncolás eredménye szerint Szabó Stefánia halálát a rendkívül erős, kórházi altatószer, a propofol okozta.