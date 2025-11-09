Így áll a nyomozás a fiatal, magyar doktornő rejtélyes halála ügyében

A Buzău Megyei Kórház kápolnájában ravatalozták fel Ștefania Szabo orvosigazgató koporsóját múlt héten. Rokonai, barátai, kollégái is elkísérték az utolsó útjára, végül a román fővárosban temették el a magyar származású doktornőt egy megható szertartás során. A helyszínen készült felvételt ide kattintva láthatja. Több cikkben is beszámoltuk a 37 éves korában meghalt sebész rejtélyes haláláról.
Szabo doktornő vasárnap este ügyelt a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban. Még részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, aztán bement az orvosi szobába. Amikor reggel 6 órakor a kollégái keresték, nem vette fel a telefont, ezért rányitottak. Halott volt, amikor rátaláltak. Ami a holtteste mellett volt, az több kérdést is felvetett a román nyomozókban. Azonnal azon kezdtek gondolkodni, hogy mi történt. Gyilkosság, öngyilkosság, vagy egy véletlen baleset, amelyben semmilyen szándékosság nem volt.
Vajon a doktornő csak fáradt volt, és aludni akart? Sokszor látták a karján kanüllel a kollégái, akik úgy tudták, vitaminokat ad be magának. Vagy öngyilkos lett, esetleg megölte valaki?
Legújabb vizsgálati hírek
A legtöbb friss forrás (informat.ro, TVR Info, PrimaTV, Mediafax, Buzău megyei ügyészség közleményei) október 27. és november 3. között közölte a fejleményeket.
- Az orvosigazgató halála után a Buzău megyei ügyészség bűnügyi vizsgálatot indított, és hivatalosan is megerősítették, hogy a helyszínen erős, toxikus altatószer (propofol) maradványait, fecskendőt és gyógyszeres dobozokat találtak.
- Az első toxikológiai jelentés szerint a szervezetében szokatlanul nagy mennyiségű altatószer volt, amit talán saját maga adott be magának a rendkívüli kimerültség miatt; az viszont biztos, hogy egy kolléga elismerte: ügyeleti készletből adott át neki adagokat, amit nem rögzítettek a kórházi nyilvántartásban.
Emiatt indult gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a nyomozás.
- Több kollégája is hiányos vagy ellentmondásos vallomást tett, ami után már kihallgatták vagy újra ki fogják hallgatni őket.
- A rendőrség a doktornő autóját is lefoglalta.
- A család kérésére független orvosszakértő felügyeletével végezték el a boncolását, amely megerősítette a halál okát.
A hivatalos orvosszakértői boncolás eredménye szerint Szabó Stefánia halálát a rendkívül erős, kórházi altatószer, a propofol okozta.
- A további, részletes toxikológiai elemzések eredményeire várni kell.
- Egyes híradások szerint felmerült az öngyilkosság lehetősége, de a hatóságok több "forgatókönyvet" is vizsgálnak.
- Még nem zárták ki a gyilkosságot sem, mivel halála előtt nem sokkal egy durva incidensről számolt be a doktornő. Az attrocitás egy műtőben érte, egy kollégája megsebesítette, ami után sürgősségi orvosi ellátásra szorult.
- Az ügy országos visszhangot váltott ki; a szakszervezetek a túlterhelés és a munkakörülmények javítását követelik, mivel a doktornő sok sorstársával együtt ismerten átlag feletti terhelésnek volt kitéve. Emellett a megyei orvosi kamara elnöke azt írta, védelmet kér az orvosoknak, mivel az eset óta gyűlölethullám zúdult rájuk.
Összefoglaló a rejtélyes haláleset nyomozásának jelenlegi állásáról
A Buzău megyei ügyészség hivatalos közleményt adott ki az ügyben. Eszerint:
- A haláleset körülményeit vizsgálják, több tanút, köztük orvosokat is meghallgatnak.
- A helyszíni szemlén releváns bizonyítékokat, gyógyszereket, eszközöket foglaltak le.
- Elrendelték a boncolást (szakértői orvosi vizsgálatot), amelynek eredménye alapján pontosították a halál okát.
- A közlemény hangsúlyozta, hogy minden lehetséges szcenáriót vizsgálnak; további részleteket a vizsgálat előrehaladtával közölnek majd.
- A közlemények szerint a hatóságok célja a halál pontos okának és körülményeinek feltárása, minden jogszabályi előírást betartva.
Több magyar orvos is veszélyben lehet
Egy másik magyar orvosra is holtan találtak rá egy erdélyi kórházban. A kolozsvári Gyermekklinika elismert főorvosa, Dr. Kiss Éva is ügyeletben volt, amikor meghalt. November 7-én, pénteken riasztották a mentőket az osztályra. Kollégái rohantak oda a 66 éves doktornőhöz, aki a folyosón esett össze. Próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.
Ez a két eset rávilágít arra, milyen súlyos gondokkal küzdenek a romániai orvosok. Sok kórházban nem megoldott a teljes körű ügyeleti rendszer, így az orvosokra nagy nyomás nehezedik - írta meg a Magyar Nemzet.
Gyakori, hogy a szakemberek kimerülten is helytállnak, mert tudják, hogy el kell látniuk a sürgősségi betegeket és fenn kell tartaniuk az egészségügyet.
A két jó orvos elvesztése a szakmát és a közvéleményt is megrázta. A kimerültség, a munkaerőhiány és a folyamatos stressz veszélyt jelent a gyógyítókra, ami ellen rendszerszinten kellene megoldást találnia Romániának.
