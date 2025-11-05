Rejtélyes tűzesetek és egy eltűnt férfi miatt indul összehangolt keresés a városban

Körösladányban nagy erőkkel keresnek egy férfit, akinek eltűnését a rendőrség kedden jelentette be. Az eset különösen rejtélyes, ugyanis a férfi neve felmerült három, egymáshoz közeli tűzesettel kapcsolatban is – egy tanya melléképülete, egy családi ház és egy autó is lángra kapott a településen. A jármű a férfié volt, de ő a helyszínről eltűnt – írta meg a Beol.hu.

Eltűnt férfi miatt indít keresést a város polgármestere

Forrás: illusztráció (Freepik.com)

A tűzesetek után eltűnt a férfi

A férfi eltűnése miatt a rendőrség körözést adott ki, csütörtök reggel pedig széles körű keresés indul a város és környéke erdős, nehezen megközelíthető területein. A kutatásban nemcsak a hatóságok vesznek részt, hanem önkéntesek is, akiket maga a polgármester, Nagy Konrád hívott segítségül.

Szeretnénk mindent megtenni, hogy megtaláljuk az eltűnt személyt. A város lakói összefogtak, sokan jelentkeztek segíteni”

– mondta a városvezető, aki a keresés irányítását személyesen vállalta.

A gyülekezőhelyet csütörtök reggel 7:30-ra jelölték ki Körösladányban a Dózsa György út 2. szám alá, innen indulnak az önkéntesek és a rendőrök közösen.

A résztvevőknek kötelező a láthatósági mellény, kesztyű, megfelelő cipő és feltöltött mobiltelefon, mivel a keresés várhatóan több órán át is tarthat a környező bozótos és erdős területeken.

Olyan, erdőben és terepen jártas emberekre van szükség, akik helyismerettel rendelkeznek – például vadászok, horgászok vagy természetjárók. A keresés sűrűn benőtt, nehezen járható erdős-cserjés területen zajlik, ezért csak azok jelentkezzenek, akik fizikailag is bírják a megterhelő körülményeket. A lakosok aggódnak, hiszen a három tűzeset és az eltűnés közelsége miatt sokan tartanak attól, hogy tragikus végkifejlet állhat a háttérben. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák: minden lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak, és egyelőre nem zárják ki, hogy a férfi önként távozott otthonról. A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik az eltűnt férfit az elmúlt napokban látták, vagy bármilyen információval rendelkeznek róla.

A gyülekező november 6-án, csütörtökön reggel 7:00 és 7:15 között lesz az önkormányzat udvarán (Dózsa György út 2.). A csapat 7:30-kor indul a terepre. A bejárás várhatóan 4-5 órát vesz igénybe, és a keresést Nagy Konrád polgármester irányítja.

Két hete nyomtalanul eltűnt a 31 éves szombathelyi családapa, akiről azóta sem érkezett semmilyen hír. Lukóczki László felkutatása a városon belül és a környező területeken olyan, mintha tűt keresnének a szénakazalban. Részletek az origo.hu oldalán.