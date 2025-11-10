Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Ne maradjon le róla!

Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – újabb gyanúsítottak vannak

rendőrség

Összeszurkált férfit találtak Szombathelyen, a rendőrség helyszínel

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális bűncselekmény történt hétfőn délelőtt Szombathelyen. Egy férfit összeszurkáltak a nyílt utcán, a tetthelyen jelenleg is helyszínelést folytat a rendőrség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségVáci Mihály utcaáldozatSzombathelykéselésszurkálás

Hétfő reggel a szombathelyi Váci Mihály utcából érkezett segélyhívás a 112-re, miszerint egy vérző férfi a földön fekszik. A mentők és a rendőrség hamar a helyszínre siettek és hamar kiderült: az áldozatnak szúrt sebei vannak – írja a Vaol.hu.

Egy férfit leszúrtak az utcán hétfő reggel Szombathelyen, a tettes után hajtóvadászatot indított a rendőrség.
Egy férfit leszúrtak az utcán hétfő reggel Szombathelyen, a tettes után hajtóvadászatot indított a rendőrség
Fotó: Horváth Balázs/Vaol

A rendőrség a kamerák felvételeit ellenőrzi

Helyszíni információk szerint a rendőrség ezekben a percekben is helyszínelést végez: nyomokat rögzítenek, a biztonsági kamerák felvételeit ellenőrzik. Jelenleg úgy tudni: a tettes elmenekült.

A napokban hasonló késelés történt Budapest VIII. kerületében, a Teleki térnél. Ott egy nő volt az áldozat, akit párja több helyen is megsebesített egy késsel. A tettest egy napon belül elkapták a rendőrök. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!