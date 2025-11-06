Leállt géptől vesztette el a fejét a kondorosi férfi

Valószínűleg nem így képzelte el a palackvisszaváltást az a kondorosi férfi, aki dühében inkább „megnevelte” a REpont automatát. A gép hibát jelzett, ő pedig elvesztette a türelmét – írta a Beol.hu.

Felbosszantotta a REpont automata, ezért rátámadt

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Illusztráció

Rátámadt a REpont automatára

Garázdaság vétsége miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy 47 éves, büntetlen előéletű szarvasi férfi ellen, aki egy kondorosi boltban dühében rátámadt egy REpont automatára. A férfi július 6-án délután élettársával és annak kiskorú gyermekével tért be a vegyesboltba, ahol italos palackokat akartak visszaváltani. A visszaváltható italcsomagolásokat gyűjtő automatát azonban néhány perc használat után telítettség miatt leállt.

A férfi ezen annyira felhúzta magát, hogy több alkalommal, nagy erővel belerúgott és ököllel is megütötte a gépet, miközben hangosan, trágár szavakat kiabált.

Emellett megrugdosta a közelben elhelyezett, szállításra előkészített zsákokat is, amelyek tele voltak műanyag flakonokkal. Bár az automatában végül nem keletkezett rongálási kár, a férfi viselkedése alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A Békés Vármegyei Főügyészség a férfival szemben próbára bocsátás alkalmazását indítványozta.

