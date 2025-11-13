Egy napon belül két életet mentett a csapatmunka a repülőtéren

Mindössze 22 perc különbséggel két kritikus állapotú beteg miatt kapott riasztást a Budapest Airport szerződéses orvosi szolgálata november 12-én. Az egyik párizsi járaton egy utas epilepsziás rohamot kapott, a másik, Antalyából Stuttgartba tartó gépen pedig újraélesztés zajlott a fedélzeten. A két repülőgép érkezése között alig 10 perc telt el, a repülőtér orvosi csapata minden erőt mozgósított, és párhuzamosan látta el a betegeket – derül ki az AMS Airport Medical Service Facebook-oldalán közzétett beszámolóból, amit a Baon.hu szemlézett.

Életeket mentett a csapatmunka a repülőtéren

Fotó: AMS Airport Medical Service Facebook

A bejegyzésben kiemelték, hogy az AMS orvosi csapata és az Országos Mentőszolgálat esetkocsiján dolgozók összehangolt munkája ezúttal is életeket mentett, de a sikeres ellátáshoz a járatok fedélzetén tartózkodó utastársak és légiutas-kísérők gyors beavatkozása is nagyban hozzájárult.

A laikusok összefogása pedig ismét rámutatott, milyen fontos, hogy megkezdjük a segítségre szorulók ellátását az egészségügyi szakemberek kiérkezéséig. Köszönjük az együttműködést az egészségügyi szakembereknek, a repülőtéri szolgálatoknak és minden részt vevőnek, és mielőbbi teljes felépülést kívánunk a betegnek!

– írták az AMS Airport Medical Service Facebook-oldalán.

