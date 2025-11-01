Elképesztő, mit művelt egy fiatal magyar nő a stuttgarti autópályán

Nem mindennapi esemény zavarta meg a németországi B10-es autópálya nyugalmát Stuttgart közelében: először egy kamion és egy autó ütközése okozott gondot, nem sokkal később viszont egy részeg magyar nő hajtott a helyszínelés közepébe, növelve a káoszt - számolt be róla a Ripost.hu.

Helyszínelésbe robbant bele a részeg magyar nő Stuttgart közelében.

Fotó: Unsplash

Drogot is találtak a részeg magyar sofőrnél

Az Ulmi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint egy fiatal sofőr ment neki egy kamionnak, amitől törmelék került az útra. Erre ráhajtott egy másik autós, így a kár elérte a 100 ezer eurót, azaz közel 39 millió forintot. A helyszínelők ekkor még nem sejthették, hogy ennél rosszabb lesz a helyzet. Nagyjából egy órával később ugyanis a helyszínre ért egy 23 éves, magyar nő a Volkswagenjével, és közvetlenül a helyszínelés közepébe robbant.

Letarolta a szalagkorlátot, áthajtott a biztonsági berendezéseken és a jelzőfényeken, végül néhány méterre a rendőrautótól állt meg.

A szondáztatás kiderítette, hogy már az is csoda volt, hogy a nő egyáltalán be tudott ülni az autójába, mert a véralkoholszintje körülbelül 2,5 ezrelék volt. Emellett tablettákat és kis mennyiségű kannabiszt is találtak az autójában. Bár már egy éve Németországban élt, csak egy magyar jogosítvánnyal rendelkezett, amit a helyszínen azonnal bevontak. A fiatal nőnek hamarosan felelnie kell a tettéért.

Csütörtök este két baleset történt a debreceni 4814-es úton. Egy autó elgázolt egy gyalogost. A mentő, amelyik a helyszínre tartott, nem sokkal később a Panoráma úti elágazásnál egy másik autóval karambolozott. Részletek az Origo.hu oldalán.