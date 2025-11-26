Rosszul sült el a kijózanítás, a részeg pasas a személyzetre támadt a kórházban

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki finoman szólva sem viselte jól, hogy részeg állapotban kórházba szállították. Annyira elfajult ez a vita, hogy az egyik mentőtisztet ököllel meg is ütötte - írta az Ugyeszseg.hu.

A részeg férfi agresszívan viselkedett a mentősökkel

Fotó: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

A vádirat szerint a férfit 2024 novemberének egyik éjszakáján szállították be a kórházba kijózanítás céljából. Erősen ittas volt, ami nemcsak beszédében, de viselkedésében is megmutatkozott. A sértett mentőtiszt többször nyugtatgatta és visszakísérte a kerekesszékbe, hogy ne mászkáljon a folyosón és ne zaklassa a többi beteget. Amikor pedig a vizsgálóba szerették volna bekísérni, a részeg férfi hirtelen nagy erővel ököllel megütötte a mentőst, aki ettől a földre esett, szemüvege eltört és könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A részeg férfi tetteinek következményei vannak

A mentőtiszt közfeladatot ellátó személy, ezért a támadás különösen súlyosnak minősül. Mivel a vádlott büntetlen előéletű, z ügyészség nem ragaszkodik börtönhöz, tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabását indítványoztak vele szemben.

A részeg állapotban elkövetett meggondolatlan cselekedeteket azonban rendkívüli módon bünteti az igazságszolgáltatás. Legutóbb hasonlóan feltüzelt és ittas állapotban lévő férfi saját gyermekének az autóját gyújtotta fel, mert a fiatal ember megvédte édesanyját a további bántalmazásoktól.