Nem fogja elhinni, kik tervelték ki a híres vállalkozó felrobbantását Balatonalmádinál

1997. augusztus 13-án Molnár Péter vállalkozó a Balatonnál autózott a Nissan Patroljával, amikor a 7217-es út mellett, Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között hatalmas detonáció rázta meg a vidéket. Már tudják, kik vettek részt a robbantásban.

Sokan részt vettek a Molnár Péter ellen kitervelt robbantásban

Fotó: Police

A robbanás ugyanis a veszprémi alvilágvezetőjének autójában következett be. A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe, utasa pedig életveszélyes állapotba került. Az ő életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

Az esetet évtizedeken át megoldatlan ügyként tartották nyilván a rendőrök.

A KR NNI és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2012-ben közös nyomozócsoportot hozott létre a 90-es évek legsúlyosabb, tisztázatlan gyilkossági és robbantásos ügyeinek felderítésére. Ők ezt az aktát is minden évben elővették, egészen addig, míg végül sikerült összerakniuk az események idővonalát, és rájönniük, kik a felelősök a merényletért.

Sokan részt vettek a robbantásban

A nyomozók tájékoztatása szerint a robbantás hátterében alávilági üzleti érdek és bosszú állt. A gyanú szerint T. Tibor és Gy. László 1997 nyarán amiatt döntöttek Molnár likvidálásáról, mert egyrészt meg akarták szerezni a férfi érdekeltségeit, másrészt tartottak attól, hogy egy folyamatban lévő ügyben terhelő vallomást tesz ellenük.

A kivitelezést B. Rolandra és B. Ferencre bízták, akik először fegyveres támadással próbálkoztak, ami meghiúsult, úgyhogy a robbantás mellett döntöttek.

A terv végrehajtásában S. Lajos és B. László is részt vett.

A rendőrség november 18-án összehangolt akcióban fogta el a gyilkosság feltételezett irányítóit és végrehajtóit.

A 64 éves T. Tibort Ajkán, a 49 éves B. Rolandot Balatonalmádiban, az 54 éves S. Lajost pedig Budapesten vették őrizetbe. A további érintettek már büntetés-végrehajtási intézetben vannak más bűncselekmények miatt. A bíróság közülük két embernek elrendelte a letartóztatását, egy másik pedig bűnügyi felügyelet alá került - írta meg a Police.hu.

A hat gyanúsítottat előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés kísérletével hallgatták ki. Még tart a nyomozás, a nyomozók újabb bizonyítékok beszerzésén dolgoznak, hogy vádemelésre alkalmasan adhassák át az ügyet az ügyészségnek.

A rendőrök hangsúlyozták: egyetlen kilencvenes évekbeli robbantásos merényletet, gyilkosságot sem felejtettek el.

