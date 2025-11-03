Óriási botrány tört ki Budakalászon, felháborító dolgot tettek Manófalvával

Hírlevél

Ismeretlen vandál teljesen lerombolta Budakalász legkedveltebb látványosságát, a meseszép Manófalvát. A helyiek döbbenten állnak a rongálás előtt, és nem értik, hogyan lehetett valaki ennyire kegyetlen.
rongálásvandálManófalvaBudakalász

A település ártéri erdejében megbúvó Manófalva az elmúlt hetekben a gyerekek és a természet szerelmeseinek egyik legkedveltebb célpontja volt. A mohával, faágakkal és termésekkel díszített apró mesevároska olyan valósághűre sikerült, hogy sokan csak ámulva sétáltak el mellette. Mostanra azonban csak romok maradtak belőle, ismeretlen rongálás semmisítette meg – írta az Index.hu.

Érthetetlen rongálás történt Budakalászon
Fotó: Fekete Tímea/Index.hu

Szombat este ugyanis ismeretlen vandál teljesen lerombolta a tízméteres alkotást. A három hétig épített falucska alkotója, Kánya Tamás a vasárnap reggeli sétáján szembesült a sokkoló látvánnyal.

Szombat este valaki idejött, és szétverte az egészet. Ma reggel jöttem ki, amikor megláttam. Nem tudok már vele mit csinálni, helyrehozhatatlan károk történtek. Tudatosan szétdobált mindent úgy, hogy ne is lehessen javítani. Rengetegen jönnek most ide, tömegek vannak, mert az első hétvége volt, hogy megnézhették volna az újraépült alkotást. Nagyon sajnálom, mert tényleg sokan jöttek ide vidékről is”

– mondta megtörten az alkotó.

A művész elárulta, hogy hetekig dolgozott az apró részleteken, és alig várta, hogy a gyerekek újra megcsodálhassák Manófalvát. Ez volt az első hétvége, amikor teljes pompájában megnyílt volna, de a csoda csak pár napig tartott.

A helyiek felháborodtak, nem érik a rongálás miértjét

A hír futótűzként terjedt Budakalászon, és rengetegen indultak el, hogy megnézzék a romokat. A közösségi oldalak pedig tele vannak dühös és szomorú kommentekkel. Ez volt már a második Manófalva. Tavaly Kánya Tamás első változatát azért kellett elbontani, mert annyian mentek megnézni, hogy az zavarta a környék forgalmát és a bicikliseket. Az új verziót az önkormányzat engedéllyel támogatta, mégis, ismét rövid életű lett.

A történet keserédesen zárult: a gyerekek sírnak, a szülők dühösek, a művész elkeseredett. A természet közé rejtett kis álomfalut valaki tudatosan rombolta le, és ezzel nemcsak apró házikókat, hanem egy közösség örömét is összetörte.

Az elmúlt hétvégén sajnos a kegyeleti megemlékezés sem maradt háborítatlanul, több sírt is megrongáltak, akár csak Manófalván.

 

