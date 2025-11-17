Életmentő csoda a győri járaton, perceken múlt minden

A Győr felé közlekedő egyik vonaton olyan jelenet játszódott le, amire senki sem számított. A célállomás előtt pár perccel egy idős utas rosszullétre panaszkodott, majd hirtelen összeesett és eszméletét vesztette. A szokványos jegykezelésből így pillanatok alatt élet-halál küzdelem lett - írta a Kisalfold.hu.

A rosszullét majdnem tragédiába fulladt

Fotó: MW Archívum

A rosszullét után a jegykezelő és az utasok azonnal a mentők segítségét kérték és a vonat peronjain hamar úrrá lett a feszültség. A mentésirányító, aki még csak próbaidejét tölti a szolgálatnál, nyugodt hangon, pontos utasításokkal vezette a fedélzeten lévőket. A férfi ekkor már nem lélegzett és megkezdődött az újraélesztés.

A rosszullét előtti pillanatok

Az Országos Mentőszolgálat megható beszámolója szerint az utasok és a jegykezelő hősiesen, félelmüket félretéve cselekedtek. Mire a szerelvény befutott az állomásra, a rohamkocsi csapata már a peronon várta őket, hogy folytassa az életmentést.

A gyors, összehangolt segítségnek köszönhetően a férfi keringése visszatért, és stabil állapotban vitték kórházba. A mentők külön kiemelték, milyen büszkék mindenkire, aki képes volt a legkritikusabb pillanatban is helyt állni.

A vonat egy pillanatra megállt, de a lelkiismeret, a bátorság és az összefogás ebben a történetben tovább robogott.

A MÁV az utóbbi időben a figyelem középpontjába került, ugyanis számos tragédia és baleset történt a síneken. A szentmártonkátai eset annyira súlyos volt, hogy egy egész ország fejezte ki együttérzését és emlékezik meg az elhunyt személyekről.