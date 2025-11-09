Az egész ország aggódott a vonóhoroghoz kötött eb miatt, Rozi kutya egyre jobb állapotban van – videóval

Annak idején az Origo is megírta, hogy egy autós mintegy 95 kilométer/órás sebességgel húzta a járműhöz kötött kutyát. A döbbenetes esetet egy másik autós vette észre, aki megpróbálta megállítani a járművet, és dudálással figyelmeztette. Rozi kutya súlyos sérüléseket szenvedett, ápolását a Laki Mancs Állatvédő Egyesületre bízták.

Rozi kutya elképesztő kínokat élt át, miközben a gazdája a vonóhorogrhoz kötve közel 100 km/h-ás sebességgel vonszolta maga után Fotó: Police.hu

Rozi kutya hihetetlen története

Az Origo azt is megírta, hogy a szörnyű esetet az autós a telefonjával felvette, és ő állította meg Rozi gazdáját. A férfi azt állította: azért kötötte ki a kutyáját, mert éjszaka az őzeket kergette. Kitartott amellett, hogy figyelmetlenségből felejtette a vonóhorgon az állatot, ezért indult el vele. Miután megállították, az állatkínzó nem a kocsi ülésére tette az állatot, ahogy hibázó, de elkötelezett kutyatartó tette volna, hanem a csomagtartóba dobta a súlyosan sérült kutyát, és hazavitte. Még állatorvost sem hívott Rozihoz. Amikor az eb a Laki Mancs Állatvédő Egyesülethez került, a megkínzott négylábú testének nagy része megégett, és a sebeiben már nyüzsögtek a nyűvek.

A megkínzott Rozi kutya a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület telephelyén Fotó: Origo

Rozi kutya gazdája

Lapunk arról is beszámolt, hogy a Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban hozott nem jogerős ítéletet a 66 éves férfi ügyében. Az egész országot felháborította, hogy milyen enyhe büntetéssel úszta meg a kutyája kínzását. A bírónő mindössze 425 ezer forint pénzbüntetésre ítélte az elkövetőt. Döntését azzal indokolta, hogy a nyugdíjas férfi „nem szándékosan” okozott sérülést Rozinak, hiszen csak véletlenül hagyta ott a kocsija hátuljához kötözve a szerencsétlen állatot étlen-szomjan órákra.

Rozi kutya hihetetlen gyógyulása

Az Origo folyamatosan figyelemmel követte a kutya állapotát, akit az Orbán Gyöngyi vezetésével öt éve működő Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület tagjai lelkesen ápolták. Áldozatos munkájuknak köszönhetően Rozi kutya egyre jobban nézett ki, nemcsak a sebei gyógyultak, hanem a bizalma is kezdett lassan visszatérni az emberek iránt.

Az eb sebeinek hegei fokozatosan eltűnnek, és újra egészséges szőr fogja beborítani. Egyre többet ugrándozik, játszik az ápolóival. Minden látogatóját örömmel, farokcsóválással fogadja – ahogy a Baon.hu is megírta. A kutyát Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is meglátogatta a napokban.