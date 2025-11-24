Börtönbe mehet a Rozi kutyát autójával vonszoló férfi

Elzárást, tehát rövid börtönbüntetést indítványoz az ügyészség azzal a férfival szemben, aki autója után kötötte és közel 100 km/h sebességgel vonszolta kutyáját Kiskunfélegyházánál. Rozi kutya a csodával határos módon túlélte a kegyetlen állatkínzást, sőt lassan teljesen felépül. A gazdát még szeptemberben pénzbüntetésre ítélték, ezt súlyosítanák a szerdai tárgyaláson – tudta meg a Tények.hu.

Csoda, hogy túlélte a brutális sérüléseket Rozi kutya

Fotó: Polyak Attila

Óriási felháborodást váltott ki a korábbi, nem jogerős ítélet, mely szerint a lelketlen férfi mindössze 425 ezer forint pénzbüntetést kapott. Azt állította ugyanis, hogy baleset történt, mivel véletlenül kötötte a kocsija vonóhorgához és húzta maga után az aszfalton egy kilométeren keresztül az ebet.

Testileg felépül, de vajon lelkileg is rendbe jön Rozi kutya?

A vonszolás után a megkínzott négylábú szinte teljes testét sebek borították, ápolását a Laki Mancs Állatvédő Egyesületre bízták. Orbán Gyöngyi, az egyesület alapítója elmondta, hogy Rozi a tíz hetes, gyakran kellemetlen vagy fájdalmas kezelést hang nélkül tűrte, és ma már vidáman futkározik az udvaron. A látogatóit pedig örömmel, farokcsóválással fogadja.

Rozi kutya és Orbán Gyöngyi, a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület elnöke

Fotó: Polyak Attila

Ítélet várhatóan szerdán lesz az ügyben, az állatvédők úgy vélik, az állatkínzás elkövetőjének legalább annyi időt a börtönben kéne töltenie, mint amennyi ideig Rozi felépülése tart. A rendőrség engedélyével a Szurkolók az Állatokért Alapítvány tüntetést szervez a tárgyalás napján a bíróság előtt, hogy ismét felhívja a figyelmet az állatkínzás elleni fellépés fontosságára. A hírek szerint a demonstráción ott lesz Rozi kutya is, volt gazdáját így akarják szembesíteni a tettével.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:



