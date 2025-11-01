Főnöke macskáját rúgdosta egy férfi a munkahelyén

Október 29-én délután egy 41 éves, nagyváradi férfi gyakorlatilag betört annak a nagyváradi kereskedelmi társaságnak az irodájába, ahol ő is dolgozik, és rátámadt a vállalat ügyvezetőjének a cicájára. Rúgdosta az állatot és különböző tárgyakat dobált hozzá – írta meg a Mazsol.ro.

Megrúgdosta főnöke macskáját egy 41 éves, nagyváradi férfi (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Az állatot súlyosan bántalmazta, erős félelmet keltett benne, és fizikai, valamint lelki szenvedést okozott neki”

– állapították meg a Bihar megyei rendőrség szakemberei, hozzátéve: a férfit pénteken 24 órára őrizetbe vették a romániai állatvédelmi rendőrség határozata alapján.

Nem mondta meg, miért rúgdosta meg a cicát

A rúgdosódót kihallgatták. Nem tudta megmagyarázni, miért támadt rá a két éves, európai fajtájú macskára és egyelőre a nyomozók sem tudják a választ arra, mi váltotta ki a férfiben az agresszív viselkedést.

Elképzelhető, hogy inkább a főnökével bánt volna el, de a macskáján töltötte ki a mérgét.

Az ügyben állatkínzás és jogtalan behatolás miatt indult nyomozás.

Egy kiskutya megugatott egy házuk előtt kerékpározó férfit Vésztőn, aki ettől éktelen haragra gerjedt. A ház biztonsági kamerájának felvétele alapján úgy tűnik, megölte az állatot. Nézze meg, mi történt, kattintson ide!

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: