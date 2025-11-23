Lebukott a trafikos, aki 30 milliót sikkasztott a dohányboltból

Egy teljesen átlagosnak tűnő békéscsabai dohánybolti eladó éveken át olyan virtuóz módon kezelte a pénztárgépet és a készletkezelő programot, hogy a tudatos sikkasztás végére több mint harmincmillió forint vándorolt át a saját zsebébe - írta az MTI.

A sikkasztás mindennapossá és rutinszerűvé vált

Fotó: Pixabay

A történet főszereplője egy 61 éves, büntetlen előéletű nő, aki 2017 óta szolgálta ki a vásárlókat egy békéscsabai dohányboltban. Látszólag minden rendben volt egészen addig, míg valaki rá nem jött, hogy a bolt kasszája nem a valós mennyiségű pénzt tartalmazza.

A sikkasztás mögött ott a trükk

A bolt egy olyan készletkezelő szoftvert használt, amely online és offline módban is üzemel. Az online részt a cég vezetője felügyelte, az árakat csak ő módosíthatta. Az offline felület viszont már más volt, oda ugyanis a bolti eladók is beléphettek. És itt kezdődött a nagy játék.

A vádirat szerint a nő rájött, hogy ha az offline felületen a nem hatósági áras termékek árát jóval kisebbre állítja, majd úgy üti be őket a kasszába, akkor a tényleges ár és a beállított ár között keletkező különbözetet szépen kiemelheti a kasszából.

Minden alkalommal, amikor készpénzes vásárló érkezett, a valódi ár helyett a leárazott ár került a rendszerbe, a különbözetet pedig zsebre tette. Ez pedig évekig működött és senkinek sem tűnt fel. 2020 januárjától egészen 2023 szeptemberéig zajlott a nagy akció, a bolt forgalma sem esett látványosan, a vásárlók jöttek-mentek, a kassza csörgött, az eladó mosolygott. Senki nem gondolta volna, hogy a háttérben egy ilyen ügyes pénzvarázsló tevékenykedik.

Mire lebukott, már több mint 30 millió forint hiányzott a kasszából. Ebből mindössze 550 ezret sikerült visszafizetnie.

Most azonban a bíróságon a sor. A Békéscsabai Járási Ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást kért a nőre. A vád

jelentős kárt okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett, üzletszerű csalás.

A dohányboltokban pedig országszerte történik napi szinten valami nem átlagos. Legutóbb egy férfi saját fiát verte meg a trafik kellős közepén, a biztonsági kamerák egy filmekbe illő verekedést rögzítettek.